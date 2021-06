Landtagswahl Sachsen-Anhalt: Umfragen und Experten einig – DIESE Partei wird stark abschneiden

Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. Juni könnte nach fünf Jahren ein neue Regierung hervor bringen. (Symbolfoto)

Es ist soweit: Am Sonntag (6. Juni) wählt Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag. Die erste Landtagswahl seit fünf Jahren könnte einige Überraschungen bringen.

So rechnen Umfragen der AfD bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt vergleichsweise hohe Chancen ein, die CDU könnte dagegen baden gehen. Wie werden sich die etwa 1,8 Millionen Wähler in dem Bundesland entscheiden?

Wir halten dich im Newsblog zu allen Entwicklungen in der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt auf dem Laufenden.

Samstag, 5. Juni

8.00 Uhr: Umfrage zeigt: AfD ist auf dem Vormarsch

Seit fünf Jahren regiert in Sachsen-Anhalt die deutschlandweit erste Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen. Ministerpräsident ist CDU-Mann Reiner Haseloff, der in der Wahl 2021 zum dritten Mal ins Rennen geht.

Oppositionsführerin im Landtag ist aktuell die AfD, gefolgt von den Linken. 2016 hatte die AfD in Sachsen-Anhalt mit 24,3 Prozent ihr zweitbestes deutschlandweites Ergebnis eingefahren. Fünf Jahre später könnte die rechtspopulistische Partei um Alice Weidel und Alexander Gauland das Ergebnis noch toppen.

Laut Umfragen ist eine Mehrheit für das Kenia-Bündnis nicht sicher, weil sich ein Zweikampf zwischen CDU (25 bis 30 Prozent) und AfD (23 bis 26 Prozent) abzeichnen könnte. Mehr zu diesem Thema findest du hier.

Auch der Politologe Wolfgang Schroeder rechnet mit einem starken Ergebnis für die AfD – die sei mit ihrem Oppositionskurs gegen die „orientierungslose“ CDU und die schwarz-rot-grüne Regierung „sehr erfolgreich“ gewesen und habe sie im Streit um die Rundfunkgebühren fast zum Zerfall gebracht. (dpa, kv)