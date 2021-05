CDU möchte mit App Wähler gewinnen – doch es gibt ein großes Problem

Die Umfragewerte der CDU könnten derzeit besser sein. Doch die Pandemie scheint der Partei ordentlich zugesetzt zu haben.

Um nun mehr Wähler für sich gewinnen zu können, setzt die CDU beim Thema Digitalisierung nun auf seine eigene App: der „CDU-connect-App“.

CDU: App soll Wähler ansprechen

CDU und Digitalisierung? Richtig gehört! Die CDU hatte zuvor bereits eine App auf den Markt gebracht und sie nun, genauer gesagt am 26. April 2021, aktualisiert, um mehr Wähler von sich zu überzeugen.

Doch eine Datenlücke im System sorgte massiv für Ärger.

-----------------------------------------------------------

Das ist Armin Laschet

geboren am 18. Februar 1961 in Aachen

seit 2017 Ministerpräsident von NRW

Vorsitzender der Landesfraktion der CDU

Kandidat für Vorsitz der Bundes-CDU und damit wäre er vermutlich auch Kanzlerkandidat

während Corona-Krise drängte Laschet früh auf Lockerungen

sprach sich vor deren Einführung gegen die Gleichstellung der homosexuellen Ehe mit der konventionellen Ehe aus

-----------------------------------------------------------

CDU: App mit Sicherheitslücke

Von „Union Betriebs-GmbH“ entwickelt soll die „CDU-connect-App“ digital beim Wahlkampf unterstützen. Besonders das Thema Datenschutz wird hierbei seit dem letzten Update groß geschrieben, denn eine Lücke hatte zuletzt für mächtig Ärger gesorgt, wie „t-online“ berichtet.

Eine App soll die CDU beim Wahlkampf unterstützen. Doch es gibt mehr als einen Haken. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Hauke-Christian Dittrich

Die Sicherheitsforscherin und Entwicklerin Lilith Wittmann hatte zuvor eine Sicherheitslücke gefunden, bei der „hunderttausende Datensätze zu Personen und Gesprächen einzusehen“ waren.

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

CDU: So kommt die App bei den Wählern an...

Im Netz kommt die App derzeit allerdings alles andere als gut an und wird mit einer Gesamtbewertung von 1,8 Sternen von fünf bewertet. „Also in Zeiten der Pandemie, Menschen aufzufordern von Haustür zu Haustür zu laufen ist passend für alles, wofür die CDU aktuell“, kommentierte ein Nutzer unter der App.

Ein anderer Nutzer kommentiert: „Streckenweise ok... Immerhin was in Richtung Neuland, aber leider nicht ganz so gut umgesetzt. Einiges funktioniert bei iOS noch nicht und während Corona möchte ich auch eher nicht, dass Leute von Haus zu Haus gehen.“

Was Digitalisierung angeht, gibt es jetzt jedenfalls Hoffnung! Was die Sicherheitslücke angeht, gibt es ebenfalls gute Nachrichten: Da derzeit die Wahl in Sachsen-Anhalt als einziges Event ansteht und Haustürwahlkampf wegen der Corona-Maßnahmen nicht stattfinden kann, wird die App aktuell also noch nicht so stark in Anspruch genommen, so „t-online“. Bleibt genug Zeit, um ein erneutes Update bis zur Bundestagswahl durchzuführen. (ali)