Newsblog zur Europawahl 2024: Boom bei Briefwählern – Kanzler wird bei Rede massiv gestört

Wahlsonntag in Europa! Mit Spannung wird der Ausgang der Europawahl in Deutschland erwartet. Wird es auch hierzulande den befürchteten Rechtsruck geben? Wie schneidet die neue Wagenknecht-Partei BSW ab?

In diesem Newsblog zur EU-Wahl bleibst du den ganzen Tag und den Wahlabend aktuell auf dem Laufenden!

Europawahl 2024: Newsblog mit allen aktuellen Infos

Die letzten Umfragen vor der Europawahl

FGW

(ZDF) Ipsos INSA

(Bild) CDU/CSU 30% 30% 329% SPD 14% 15% 14% AfD 14% 14% 16% Grüne 14% 15% 13% FDP 4% 5% 4% BSW 7% 7% 7% Linke 3% 3% 3% Forschungsgruppe Wahlen fürs ZDF (5.-6. Juni), Ipsos (ohne Auftraggeber, 29. Mai-5. Juni) INSA für Bild (30.-31. Mai)

8 Uhr: Wahllokale öffnen – zuvor gab es schon Briefwahl-Boom

Die Niederländer machten bereits am Donnerstag den Auftakt, nun sind auch die Deutschen aufgerufen, in den Wahllokalen ihre Stimmen abzugeben. Wobei viele zuvor schon die Briefwahl nutzten.

Der Andrang auf die Briefwahl ist in vielen Region klar gestiegen. So informierte Hamburg Anfang der Woche, dass bereits 27 Prozent der Wahlberechtigten Briefwahlunterlagen beantragt hatten. Der MDR meldete einen ähnlichen Trend für Sachsen. Allein in Dresden sei die Zahl der Briefwähler im Vergleich zur Europawahl 2019 um mehr als 60 Prozent gestiegen!

Für die 18-Uhr-Prognose bei ARD und ZDF, die jeweils kurz vor der ersten Hochrechnung genau pünktlich ausgestrahlt wird, ist der Briefwähler-Boom eine große Herausforderung (hier liest du mehr darüber).

7.45 Uhr: Europa-Wahlkampf geht ruppig zu Ende – Scholz-Auftritt massiv gestört

Bundeskanzler Olaf Scholz wurde beim SPD-Wahlkampfabschluss in Duisburg bei einer Rede vor propalästinensischen Demonstranten massiv gestört. Laut Polizei kam es zu einer nicht angemeldeten Demo am Rande der SPD-Veranstaltung, bei der Bengalisches Feuer und Rauchtöpfe gezündet wurden. Die Polizei habe daraufhin mit einer Hundertschaft die Personalien von insgesamt 84 beteiligten Personen festgestellt. Es seien Strafverfahren wegen der nicht angemeldeten Versammlung und wegen des Zündens von Pyrotechnik erstattet worden.

FDP-Spitzenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann legte sich derweil bei einer Kundgebung ihrer Partei am Donnerstag auf dem Düsseldorfer Schadowplatz mit einem lautstarken Gegendemonstranten an. Sie blaffte ihn an: „Weißt du was, du Dödel. Komm doch her und leg dich hier mit mir an! Dazu hast du aber nicht den Hintern in der Hose!“

Der Wahlkampf in Deutschland war insgesamt geprägt von den Skandalen um den AfD-Spitzenkandidaten Maximilian Krah sowie um den zweiten Listenplatz-Kandidaten Petr Bystron. Zudem war Gewalt gegen Wahlkämpfer und Andersdenkende ein sehr präsentes Thema in den vergangenen Wochen. Traurige Höhepunkte waren zum einen, dass SPD-Europawahl-Kandidat Matthias Ecke in Dresden krankenhausreif geschlagen wurde. Zum anderen bestürzte der Messeranschlag in Magdeburg auf Islamkritiker Michael Stürzenberger die Bundesrepublik, insbesondere weil ein 29-jähriger Polizist sein Leben verlor.

Auch im Ausland spielte Gewalt gegen Politiker und politische Gegner zuletzt eine Rolle. Erst am Freitag wurde die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen in der Innenstadt von Kopenhagen angegriffen und leicht verletzt. Schockierend war auch das Attentat auf den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico am 15. Mai. Er überlebte nur dank Notoperationen.

7.30 Uhr: Merz will „Denkzettel“-Wahl für die Ampel

In einer E-Mail an CDU-Unterstützer und Interessierte rief Parteichef Friedrich Merz zur Teilnahme an der Europawahl auf und warb für die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die Wähler könnten „mit ihrer Wahl für Kontinuität in Europa auch einen klaren Denkzettel an die Adresse der Ampel in Berlin verbinden“.

In allen Umfragen vor der Wahl lagen CDU/CSU klar mit rund 30 Prozent an der Spitze, die Ampel-Parteien könnten tatsächlich bittere Verluste im Vergleich zur Europawahl 2019 hinnehmen müssen.

Mit Spannung wird das Abschneiden der Partei von Sarah Wagenknecht, BSW, bei ihrer ersten großen Wahl erwartet. In den jüngsten Umfragen lag sie bei 6-7 Prozent. Die AfD könnte im Vergleich zum Umfragehoch 2023 schwach abschneiden und möglicherweise hinter der SPD und den Grünen lediglich vierte Kraft werden. Die Kleinpartei Volt könnte DIE Überraschung des Abends werden und lag zuletzt schon bei 3 Prozent in einer ZDF-Umfrage. Bei der Europawahl gibt es keine 5-Prozent-Hürde.