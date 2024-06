BSW: Wagenknecht-Partei jubelt bei Europawahl – „gab es noch nie in der Geschichte“

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) darf sich bei der EU-Wahl freuen. Bei ihrer ersten „richtigen“ Wahl schneidet die Wagenknecht-Partei erwartbar solide ab. Während Wagenknechts Ex-Partei (Die Linke) mit einem schlechten Wahlergebnis abgestraft wird, fährt ihre neue politische Kraft einen Erfolg ein. Die Prognosen zur EU-Wahl, sowie alles wichtige über die neue Partei im Überblick.

Vor acht Monaten war Wagenknecht noch Mitglied in der Linkspartei. Dann brach die einstige Linke-Ikone mit ihren Genossen. Ihre neue Partei, die erst seit Januar besteht kam aus dem Stand auf ein Ergebnis, von der Wagenknecht nach der Wahl sagen wird, das “ es das noch nie in der bundesdeutschen Geschichte gab“.

BSW: Die meisten Wähler kommen aus dem linken und konservativen Lager

Doch woher kommen die BSW-Wähler? Wie die ARD – auf Basis der Daten von infratest dimap – berichtet, kommen die meisten BSW-Wähler von der SPD (520.000). Die zweitmeisten von der Linkspartei (410.000). 240.000 sind von der Union zum BSW übergewandert. Es folgen FDP (210.000), AfD (140.000) und Grüne (130.000).

Damit wird klar: Das BSW findet seine Wähler vor allem im linken und konservativen Lager. Von der AfD zieht der BSW jedoch verhältnismäßig wenig Wähler.

Das sind die Spitzenkandidaten:

Fabio De Masi: Da ist zum einen der smarte Halbitaliener, den alle falsch aussprechen. Nein, er heißt nicht Di Masi und auch nicht De Masio, sondern De Masi. Der prominentere der beiden Spitzenkandidaten ist studierter Diplom-Volkswirt und saß bereits im Europaparlament – damals noch für die Linkspartei.

BSW: Ex-SPD-Bürgermeister tritt für BSW an

Nationale Bekanntheit erlangte er – mittlerweile als Mitglied des Bundestages – durch seine akribische Arbeit als Aufklärer im Wirecard-Skandal. Sein ernster Blick gibt ihm ein strenges Wesen. Doch wenn man genau hinschaut, erkennt man den Schalk im Nacken des 44-Jährigen.

Thomas Geisel: Der Zweite im Bunde der Wagenknecht-Jünger ist Thomas Geisel. Der ehemalige Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf ist studierter Jurist und ehemaliger Manager im Energiesektor. Der 60-Jährige brach mit den Sozialdemokraten, da er die sozialdemokratischen Grundsätze – im Geiste „Willy Brandts und Helmut Schmidts“ – eher in Wagenknechts Bündnis gelebt sehe.

Das sind die Themen: Wo ist eigentlich das BSW zu verorten? Ist die Wagenknecht-Partei links oder rechts? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Denn während das BSW in ökonomischen Fragen typisch linke Antworten gibt („Wir müssen wieder reden über gesellschaftliche Ungleichheit, über die Enteignung der Fleißigen“ – Wagenknecht), tritt die Partei in gesellschaftspolitischen Themen konservativ auf („Gendern und Klima sind der Arbeiterklasse egal“ – Wagenknecht).

Die Prognose (Stand 18 Uhr):