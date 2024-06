AfD-Beben bei Europawahl: 3 Gründe – DARUM ist die Partei so stark

Die Europawahl ist für die Ampel ein herber Rückschlag. Zweitstärkste Kraft wird – zum Unmut der etablierten Parteien – die AfD. Trotz zahlreicher Schock-Nachrichten rund um den Spitzenkandidaten Maximilian Krah sichert sich die AfD ein neues Rekordergebnis!

Den ersten Hochrechnungen zufolge erhält die Weidel-Partei 16,3 (ARD) beziehungsweise 16,4 (ZDF) Prozent der Stimmen aus Deutschland. Entsprechend würde die Partei 16 Sitze im künftigen Europäischen Parlament erhalten. „Man wird uns brauchen, um gegen die falsche Politik von von der Leyen Politik zu machen“, so Vorsitzender Tino Chrupalla im Interview mit dem ZDF.

Europawahl: AfD kann auf Stammwähler und Generation Z bauen

Die gewonnene Stärke ist für viele mehr als verwunderlich, schließlich könne man die gravierenden Fehltritte doch nicht einfach ignorieren. Es scheint, als hätte sich die übrige Parteienlandschaft darauf verlassen, dass sich die AfD mit der potentiellen China-Spionage, Russlandnähe, Korruption und der Verharmlosung der SS selbst ein Bein stellt. Das hat sie nicht – nicht nur dank der jungen Wählerschaft!

Denn es ist nicht die Generation Z, die Weidel, Chrupalla und Co. maßgeblich das Vertrauen schenkt. Einer Analyse der ARD folgend sind es in erster Linie die 34- bis 44-Jährigen, 21 Prozent von Ihnen haben ihr Kreuz bei der 2013 gegründeten Partei gesetzt. Seit der letzten Europawahl hat man hier mächtig zugelegt, satte acht Prozent haben sich seit 2019 zugunsten der AfD umentschieden.

Doch auch die Social Media Kampagnen, vor allem die Aktivität auf TikTok, sind von Erfolg gekrönt. Unter den Erstwählern sowie der weiteren Generation Z heimste die Partei 17 Prozent ein, ein Plus von zwölf Prozent im Vergleich zu 2019. Gleichzeitig ist eine breite Ablehnung bei der älteren Wählerschaft zu erkennen, nur acht Prozent der über 70-Jährigen wählten die AfD. Bemerkenswert ist, dass die Stimmanteile in allen Altersgruppen zugenommen haben. Eine regelrechte Backpfeife für die Regierung in Berlin, denn für 72 Prozent der Wähler war die Bundespolitik (plus acht Prozent) ausschlaggebend für die Wahlentscheidung!

Ostdeutschland hat sich klar positioniert

Außerdem bestätigt sich das Bild, welches schon lange gezeichnet wurde: Die AfD ist in allen ostdeutschen Bundesländern die stärkste Kraft. Hier kommt die Partei auf 27,1 Prozent der Stimmen, 7,5 Prozent mehr als vor fünf Jahren! Mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen ein Resultat, welches durchaus als ein Beben bezeichnet werden kann.

Die dazugewonnenen Wähler, abgesehen von den Erstwählern, stammen vor allem von der Union. Demnach haben CDU und CSU binnen der letzten EU-Legislatur 610.000 Wähler an die AfD verloren. Auch der SPD und der FDP kehrten mit 580.000 beziehungsweise 470.000 Wählern ein Mammutanteil den Rücken.

Das Wählerprofil zeigt zudem einen deutlichen Geschlechterunterschied. Mit 20 Prozent erhält die AfD die größere Zustimmung von Männern, 2019 waren es noch 13 Prozent. Dreizehn Prozent groß ist die derzeitige weibliche Wählerschaft, vor fünf Jahren wählten acht Prozent der Frauen die AfD.