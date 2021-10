Armin Laschet: Laumann platzt der Kragen – „Es widert mich wirklich an“

Nicht nur zur Bundestagswahl am 26. September wird es spannend. Auch nach der Wahl wird es viele offene Fragen geben. Denn: es geht für die Parteien in die Koalitionsverhandlungen. Wer regiert mit wem? Welche Bündnisse wird es geben? Jamaika, Ampel oder Kenia? Was steckt hinter diesen Bezeichnungen? Wir erklären es dir.

Ist Armin Laschet politisch am Ende? Der Weg ins Kanzleramt scheint ihm nun versperrt. FDP und Grüne verhandeln mit der SPD weiter über eine mögliche Ampel-Koalition.

Armin Laschet und die CDU in der Krise. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Innerparteilich wenden sich die ersten CDU-Promis von Armin Laschet ab. Die Minister Peter Altmaier und Julia Klöckner fordern die Partei auf, nach der Wahlniederlage die „Hausaufgaben zu machen“ und sich „personell zu prüfen“. Hinzu kommen ständige Seitenhiebe und Querschüsse von CSU-Chef Söder sowie das Maulwurf-Desaster bei den Sondierungsgesprächen mit Grünen und FDP.

In diesem News-Blog geht es um die neuesten Entwicklungen in der CDU. Verstärkt sich der innerparteiliche Druck auf Armin Laschet? Muss er bald seinen Rücktritt erklären - oder gelingt ihm noch ein Comeback-Coup?

Newsblog zu Armin Laschet und der CDU-Krise

+++ Zum Aktualisieren HIER klicken +++

7. Oktober 2021

11.35 Uhr: Talk-Gäste bei Maischberger rechnen mit „furchtbaren Jahren“ für die CDU

In der ARD-Talkshow von Sandra Maischberger waren sich die Gäste einig: Es würden heftige Zeiten auf die Union zukommen. Es könnten „ganz furchtbare Jahre“, sagte etwa Kabarettist Florian Schroeder.

8.55 Uhr: Laumann platzt wegen Laschet-Krise der Kragen – „Es widert mich wirklich an“

Gegenüber der WDR-Sendung Westpol findet NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann deutliche Worte zur Kritik an CDU-Chef Armin Laschet.

+++ Armin Laschet: Ausgerechnet Altkanzler Schröder nimmt ihn in Schutz – „Leute um ihn herum haben versagt“ +++

Es scheint so, als verstünde er die Welt nicht mehr: „Ich sage Ihnen ganz offen, dass das, was Armin Laschet in den letzten Wochen hat über seine Person ergehen lassen müssen, ich da staunend vorstehe.“ Laschet habe als NRW-Ministerpräsident eine „sehr gute Arbeit“ gemacht und es beschäftige Laumann sehr, wie hier ein Mensch politisch vernichtet werde. „Das ist bitter“, so der CDU-Minister.

+++ Ampel: Lindner muss im „heute journal“ seine Widersprüchlichkeit erklären – „Das haben Sie vor der Wahl gesagt“ +++

Was für Angriffen gegen Laschet stattfinden, würde Laumann wirklich anwidern. Er bezog sich dabei auch auf Attacken „aus den eigenen Reihen“. Das sei „schlicht und ergreifend ein Zustand, der ist schlimm“.

„Es widert mich an“ – emotionales Statement von NRW-Gesundheitsminister Laumann zur Kritik an Ministerpräsident #Laschet. Das sei die politische Vernichtung eines Menschen, so Laumann im Westpol-Gespräch. pic.twitter.com/php0MV0cD4 — Westpol (@Westpol) October 6, 2021

+++ Tagesthemen: WDR-Mann hadert mit Laschet-Nachfolger Wüst – „Ach, Armin! Wärst du doch in Düsseldorf geblieben!“ +++

8.20 Uhr: Wer ist der CDU-Maulwurf? Reul weicht bei Spekulation über Spahn aus

In der ARD-Talkshow von Sandra Maischberger wich NRW-Innenminister Herbert Reul den Fragen zu dem CDU-Maulwurf oder gar den Maulwürfen aus. Wer ein Interesse daran habe, dass die Jamaika-Verhandlungen platzen, wollte Sandra Maischberger wissen. „Ist es die CSU? Ist es Herr Spahn vielleicht? Der vielleicht Parteivorsitzender werden will“, bohrte die Moderatorin nach.

+++ Jamaika-Aus: Söder trotzig – „Wir sind nicht das Ersatzrad“ +++

„Frau Maischberger, ich weiß es ja nicht. Ich war nicht dabei. Insofern ist das nur Spekulation. Es muss auf jeden Fall jemand sein, der sein eigenes Interesse und seine Karrierepläne über die Idee stellt, wie soll Deutschland vier Jahre regiert werden“, so die Antwort des CDU-Politikers.

Herbert Reul: Der Mann, der den Clans den Kampf angesagt hat Herbert Reul: Der Mann, der den Clans den Kampf angesagt hat

Interessant ist, dass Reul den Namen Spahn im Raum stehen ließ, obwohl dieser aus seinem eigenen Landesverband NRW stammt.