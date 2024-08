Whatsapp neue Funktionen: Symbol aufgetaucht – DAS steckt dahinter

Whatsapp ist der mit großem Abstand beliebteste Messenger-Dienst in Deutschland. Jeden Tag werden mit ihm Millionen von Text- oder Sprachnachrichten sowie, Fotos, Videos und andere Dateien versendet. Doch auch wenn es Whatsapp bereits seit einigen Jahren gibt, kommen immer wieder neue Funktionen oder andere Neuerungen hinzu.

Manchmal geht es bei den neuen Whatsapp-Funktionen um das Beheben von Problemen oder Störungen, die aufgetreten sind. Es kann aber auch einfach sein, dass die Entwickler dem Messenger-Dienst neue Funktionen hinzufügen oder den Nutzern neue Emojis zur Verfügung stellen wollen. Wir halten dich auf jeden Fall auf dem Laufenden, welche neuen Funktionen es bei Whatsapp gibt.

Whatsapp: Diese neuen Funktionen gibt es aktuell

Wer den Messenger-Dienst benutzt, wundert sich wohl kaum noch darüber, wenn es plötzlich Neuerungen gibt. Manchmal betreffen die Updates einen wichtigen Teil von Whatsapp, manchmal sind es nur kleine Veränderungen bei Sprachnachrichten, Gruppenchats und Co. Oft werden die neuen Funktionen gar nicht vorher angekündigt und die Nutzer bemerken diese erst, wenn sie Whatsapp nutzen.

Wir behalten bei den Neuerungen des Messenger-Dienstes den Überblick und halten dich so auf dem Laufenden. In diesem Artikel werden die neuen Funktionen von Whatsapp fortlaufend festgehalten.

Neues Symbol aufgetaucht

Mittwoch, 7. August: Das neue Symbol hat etwas mit dem Status zu tun. Denn hier soll es durch einen neuen Button in Form eines Doppelpfeils den Nutzern erleichtert werden, den Status direkt zu teilen. So soll sichergestellt werden, dass ein Nutzer, für den der Status geteilt wurde, das auch erkennt. Bislang enthält lediglich die Beta-Version 2.24.16.4 erste Hinweise auf das neue Feature. Alle Infos dazu hier.>>>

Weitere spannende Whatsapp-Themen:

Whatsapp-Gruppen erstellen, verlassen und löschen: Einfach erklärt

Whatsapp selbstlöschende Nachrichten: Alles, was du zu dem Thema wissen musst

Die beste Art, dein Whatsapp zu aktualisieren – Tipps für Apple und Android

Messenger funktioniert bei DIESEN Nutzern nicht mehr

Freitag, 26. Juli: Schock für einige Whatsapp-Nutzer. Seit Anfang Juli funktioniert der Messenger bei ihnen nicht mehr. Der Grund? Ihr Betriebssystem. Betroffen sind Smartphones mit dem Betriebssystem KaiOS. Eine Erklärung lieferte das Unternehmen selbst: „Whatsapp hat das Ende des Services für KaiOS angekündigt“. 73 Geräte seien davon betroffen, neben den Nokia-Modellen auch welche von Alcatel, Altan, Cat und Doro. Mehr zu dem Thema hier.>>>

Änderung bei Sprachnachrichten

Dienstag, 23. Juli: Durch das neueste Beta-Update für Android 2.24.15.5 wird den entsprechenden Nutzern eine neue Möglichkeit gegeben. Dabei geht es um die teilweise sehr beliebten Sprachnachrichten. Hierbei ist es nun nämlich möglich, diese zu transkribieren. Wer also keine Lust oder Möglichkeit hat, sich diese anzuhören, hat nun eine weitere Option. Leider ist die neue Funktion bei Whatsapp bisher nur auf Englisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien), Russisch und Hindi verfügbar. Weitere Infos zu dem Thema hier.>>>

KI-Unterstützung

Montag, 15. Juli: In vielen Bereichen ist KI auf dem Vormarsch, so auch bei Whatsapp. Nun soll eine neue Funktion an den Start gehen, bei der Künstliche Intelligenz den Nutzern helfen soll. Dabei geht es um den Kanal „Meta AI“. Hier sollen User Fotos reinschicken können und dann in Textform schreiben, was mit dem Foto geschehen soll. So können Elemente in die Fotos hinzugefügt oder entfernt werden. Leider ist die Funktion erstmal nicht in Deutschland verfügbar, wann sich das ändert, bleibt abzuwarten. Hier mehr zu dem Thema.>>>

Verbesserung für Telefon-Funktion

Montag, 8. Juli: Neben dem Schreiben von Nachrichten nutzen viele Whatsapp auch gerne zum Telefonieren. Doch bisher ist das Erlebnis in diesem Bereich noch nicht perfekt. Das soll sich durch eine Neuerung bei dem Messenger verbessern. Die Update-Version 2.24.13.14 soll neue Features mit sich bringen, wie beispielsweise einen Zauberstab-Button, mit dem Nutzer coole Effekte und Filter beim Telefonieren nutzen kann. Ein Low-Light-Modus soll außerdem für eine bessere Bildqualität bei schwacher Umgebungsbeleuchtung sorgen. Was neben der Qualität der Anrufe sonst noch verbessert werden soll, kannst du hier nachlesen.>>>

Änderung bei Haken

Mittwoch, 3. Juli: Bei Whatsapp steht mal wieder eine Neuerung an. Dabei geht es um die zwei blauen Haken, die angezeigt werden, wenn eine Nachricht vom Empfänger gelesen wurde. Diese sollen in Zukunft in einem dunkleren Farbton erscheinen. Mehr zu dem Thema hier.>>>