Whatsapp: Versteckte Funktion! So kannst du den Taschenrechner aktivieren

Die beliebte Messenger-App Whatsapp ist auf vielen Handys nicht mehr wegzudenken. Ob nur mal schnell einem Freund eine Nachricht schicken oder dem Partner eine kurze Sprachnotiz senden – sehr viele Deutsche nutzen die App täglich. Hier und da entwickelt sich Whatsapp auch weiter und glänzt öfter mal mit neuen Funktionen.

Denn seit Kurzem können Nutzer unter anderem die Farbe ihres Chats ändern, um der App ein wenig mehr ihre eigene Note zu verleihen. Doch das ist noch lange nicht alles. Neben dem Personalisieren der Chats gibt es bei Whatsapp auch ein paar versteckte Funktionen – die sehr nützliche sein können.

Geheimes Feature bei Whatsapp

Die App bietet nämlich jetzt auch im Chat einen Taschenrechner an. Müsst ihr einmal etwas schnell ausrechnen – wie zum Beispiel eine noch nicht beglichene Urlaubsrechnung, könnt ihr die Rechnung ganz einfach in einem beliebigen Chat eingeben. Mit dem Gleichheitszeichen dahinter zeigt euch Whatsapp dann in einer Vorschau über dem Textfeld das Ergebnis an.

Jedoch funktioniert das nicht bei allen Handys. Auf Android-Smartphones von Samsung, Xiaomi, Google und Co. gibt es die Funktion bisher nicht. Lediglich iPhone-Nutzer kommen in den Genuss dieser nützlichen Eigenschaft – und das hat einen Grund. Hierbei handelt es sich nämlich nicht um ein Feature von Whatsapp direkt, sondern vielmehr um eine Funktion der Tastatur des iPhones.

Seit dem Update auf iOS 18 hat Apple den Taschenrechner integriert. Rechenaufgaben können daher nicht nur in Whatsapp eingegeben werden, sondern in alle Textfelder im System. Doch Android-Nutzer müssen nicht traurig sein. Auch sie haben eine Funktion, die iPhone-User nicht haben: die Selfie-Sticker. Hier können Selfies ganz einfach und schnell in Sticker verwandelt werden. Erst zu einem späteren Zeitpunkt soll das auch für iPhone-Nutzer möglich sein.