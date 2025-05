Whatsapp: Endlich vorbei! Messenger behebt nerviges Problem

Mal wieder was Neues von Whatsapp! Der Messenger-Dienst mit rund zwei Milliarden Nutzern weltweit muss immer mit der Zeit gehen. Der Druck durch Konkurrenten wie Signal, Threema und Co. wird immer größer und auch die Nutzer fordern ständig Verbesserungen, damit die Nutzung einfacher und übersichtlicher wird.

Diesem Ruf kommt Whatsapp nun nach und testet eine neue Funktion, die den Nutzern sicherlich gefallen wird. Denn sie kommt ihrem Wunsch nach Vereinfachung und Bequemlichkeit nach.

Whatsapp verändert „Aktuelles“-Reiter

Im neuen Beta-Update (Version 2.25.16.8) versteckt sich eine neue Funktion für den „Aktuelles“-Bereich und die dort untergebrachten Kanäle sowie Status-Updates. Wer hier in die Suchleiste klickt, dem werden nun die letzten fünf Suchanfragen angezeigt.

„Wabetainfo“ zeigt auf einem Screenshot der App den Reiter „Recent searches“. Darin werden nun die zuletzt aufgerufenen Inhalte aus Kanälen und Status-Updates aufgelistet. So können Nutzer schneller auf die Inhalte zugreifen, die sie regelmäßig nutzen. Sie müssen diese nicht länger händisch eingeben oder manuell in der „Aktuelles“-Leiste suchen.

Whatsapp: So findest du deine letzten Suchergebnisse

Der Messenger versucht mit der Neuerung, die Kanäle und Status-Updates noch übersichtlicher zu gestaltet und die Handhabung dieser Kategorien für Nutzer zu erleichtern und zu verbessern. In der Suche werden die zuletzt aufgerufenen Kanäle und die Anzahl der ungelesenen Beiträge aufgezeigt sowie die Anzahl der zuletzt geteilten Stauts-Update.

Keine Sorge, die Suchverläufe werden lokal auf deinem Gerät gespeichert, Whatsapp hat keinen Zugriff darauf und kann daher keine Analyse deines Such- und Konsumverhaltens anstellen. Allerdings zeigt die Neuerung, dass das Unternehmen weiter in diesen Bereich der App investieren möchte. Jetzt bleibt nur noch abzuwarten, wie lange es dauert, bis auch alle anderen Nutzer das Update in ihrer App sehen werden.