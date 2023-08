Whatsapp-Gruppen erstellen, verlassen und löschen: Einfach erklärt

Fast jeder Smartphone-Nutzer hierzulande nutzt auch den Messenger Whatsapp. Der Kurznachrichtendienst bringt für die Kommunikation viele Funktionen mit sich, besonders beliebt sind die Whatsapp-Gruppen. Doch für viele Teilnehmer ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten, in welchen Whatsapp-Gruppen sie Mitglied sind – am liebsten würden sie nicht in allen mitmischen. Wir verraten daher, wie du ganz einfach Whatsapp-Gruppen erstellen, verlassen und löschen kannst.

Die gute Nachricht vorweg: Whatsapp-Gruppen zu erstellen, zu verlassen und zu löschen ist kinderleicht und in wenigen Sekunden erledigt. In unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung verraten wir dir, wie es geht – und zwar auf Android-Geräten als auch beim iPhone.

Whatsapp-Gruppen erstellen

Android:

Öffne Whatsapp auf deinem Android-Smartphone. Tippe auf das Dreipunkte-Menü –> wähle anschließend „Neue Gruppe“. Nun öffnet sich ein neues Fenster mit all deinen (Whatsapp-)Kontakten. Nun kannst du all deine Kontakte auswählen, die du zu der neuen Whatsapp-Gruppe hinzufügen willst. Klicke nun ganz unten auf den grünen Pfeil. Jetzt ploppt ein neues Fenster auf, in dem Whatsapp dich bittet, einen Gruppenbetreff (Gruppennamen) festzulegen (auch Emojis können hierfür genutzt werden). Zudem hast du die Möglichkeit, ein Gruppenbild hochzuladen, das ist aber keine Pflicht. Und schon ist die Whatsapp-Gruppe erstellt.

iPhone:

Öffne Whatsapp auf deinem iPhone. Tippe oben rechts auf das Symbol mit dem Notiz-Symbol (Zettel und Stift). Nun öffnet sich ein neues Fenster. Wähle „Neue Gruppe“ aus. Jetzt öffnet sich ein neues Fenster „Mitglieder hinzufügen“ mit all deinen (Whatsapp-)Kontakten. Aus diesen kannst du nun auswählen, wen du zu der Whatsapp-Gruppe hinzufügen willst. Tippe anschließend oben rechts auf „Weiter“. Jetzt ploppt ein neues Fenster auf, in dem Whatsapp dich bittet, einen Gruppenbetreff (Gruppennamen) festzulegen (auch Emojis können hierfür genutzt werden). Zudem hast du die Möglichkeit, ein Gruppenbild hochzuladen, das ist aber keine Pflicht. Tippe anschließend auf „Erstellen“. Und schon ist die Whatsapp-Gruppe erstellt.

Gut zu wissen I: Völlig egal, ob du ein Android-Smartphone oder ein iPhone besitzt, du kannst auch nachträglich noch Kontakte zu der Whatsapp-Gruppe hinzufügen. Die Maximalanzahl an Gruppen-Teilnehmern wird von Whatsapp immer mal wieder geändert, im Jahr 2023 liegt die maximale Größe einer Whatsapp-Gruppe bei 1.024 Personen.

Wie kann ich nachträglich Kontakte zu meiner Whatsapp-Gruppe hinzufügen?

Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten:

Tippe in der Gruppe auf das Dreipunkt-Menü (Android) bzw. auf das „+“ (iPhone) und wähle die Option „Gruppeninfo“. Wähle anschließend im unteren Bereich die Funktion „Teilnehmer hinzufügen“. Diese Möglichkeit hast du jedoch nur, wenn du auch Gruppenadmin bist. Alternativ kannst du auch weitere Teilnehmer zu deiner Whatsapp-Gruppe mit einem Link oder QR-Code einladen: Tippe in der Gruppe auf das Dreipunkt-Menü (Android) bzw. auf das „+“ (iPhone) und wähle die Option „Gruppeninfo“. Tippe dort auf „Mit Link einladen“. Wenn du dies auswählst, lässt Whatsapp dich einen Link oder QR-Code erstellen, durch den jeder Nutzer der Whatsapp-Gruppe beitreten kann.

Achtung: Variante 2 ist zwar besonders simpel, ist aber auch nicht ungefährlich: Bitte bedenke, dass jeder, der über den Link oder den QR-Code verfügt, diesen auch weiterleiten kann. Das kann zur Folge haben, dass zahlreiche unerwünschte Nutzer ebenfalls Teil der Whatsapp-Gruppe werden. Daher bietet Whatsapp auch die Funktion, den Einladungs-Link in demselben Menü zurückzusetzen.

Whatsapp-Gruppen verlassen

Es gibt Whatsapp-Gruppen, die zu einem bestimmten Anlass ins Leben gerufen werden und ihren Zweck irgendwann verloren haben. Dann bietet es sich an, diese Whatsapp-Gruppe zu verlassen. Und das geht wie folgt:

Android:

Öffne Whatsapp auf deinem Android-Smartphone. Tippe auf den Chat der Whatsapp-Gruppe, die du verlassen möchtest. Tippe im Dreipunkt-Menü auf „Gruppeninfo“ oder tippe auf den Gruppenbetreff (Gruppenname). Scrolle nach unten und tippe auf die Option „Gruppe verlassen“. Tippe auf „Verlassen“ oder schalte den Gruppenchat stumm.

Gut zu wissen: Wenn du eine Whatsapp-Gruppe verlässt, wird darüber nur noch der Gruppen-Admin informiert – und nicht mehr wie einst alle Gruppenmitglieder.

iPhone:

Öffne Whatsapp auf deinem iPhone. Tippe auf den Chat der Whatsapp-Gruppe, die du verlassen möchtest. Tippe ganz oben auf den Gruppenbetreff (Gruppenname). Scrolle nach ganz unten und tippe auf „Gruppe verlassen“. Tippe auf „Verlassen“ oder schalte den Gruppenchat stumm

Gut zu wissen: Für iPhone-Nutzer gibt es auch einen alternativen Weg, um eine Whatsapp-Gruppe zu verlassen: Öffne hierfür Whatsapp auf deinem iPhone und wische in der Chat-Übersicht nach links. Tippe dann auf „Mehr“ und anschließend auf „Gruppe verlassen“.

Whatsapp-Gruppen löschen

Wie du eine Whatsapp-Gruppe verlassen kannst, haben wir im vorangegangen Abschnitt erklärt. Doch auch wenn du nicht mehr Mitglied der Whatsapp-Gruppe bist, bekommst du die Gruppe mit allen bisherigen Nachrichten in deinem Chatverlauf angezeigt. Wenn du möchtest, dass die Whatsapp-Gruppe aus deinem Chatverlauf verschwindet, hilft nur eines: Nutze die Funktion „löschen“. So kannst du eine Whatsapp-Gruppe löschen:

Android:

Öffne Whatsapp auf deinem Android-Smartphone. Tippe auf den Chat der Whatsapp-Gruppe, die du löschen möchtest. Tippe ganz oben auf den Gruppenbetreff (Gruppenname). Tippe auf „Gruppe löschen“. Nun ploppt ein Fenster auf, in dem du von dem Messenger gefragt wirst, ob du auch die Medien aus dieser Whatsapp-Gruppe löschen möchtest –> wähle zwischen „Ja“ und „Nein“. Anschließend ist die Whatsapp-Gruppe gelöscht.

iPhone:

Öffne Whatsapp auf deinem iPhone. Tippe auf den Chat der Whatsapp-Gruppe, die du verlassen möchtest. Tippe ganz oben auf den Gruppenbetreff (Gruppenname). Scrolle nach unten und tippe auf „Gruppe löschen“. Nun ploppt ein Fenster auf, in dem du von dem Messenger gefragt wirst, ob du auch die Medien aus dieser Whatsapp-Gruppe löschen möchtest –> wähle zwischen „Ja“ und „Nein“. Anschließend ist die Whatsapp-Gruppe gelöscht.

Wann kann ich eine Whatsapp-Gruppe löschen – und wann nicht?

Wer als einfacher Teilnehmer einer Whatsapp-Gruppe diese verlässt, kann zwar die Gruppe verlassen und diese vom eigenen Android-Gerät oder iPhone löschen – die Whatsapp-Gruppe an sich kann so jedoch nicht gelöscht werden. Diese Funktion ist ausschließlich dem Gruppenadmin vorbehalten. Doch auch der Gruppenadmin kann eine Whatsapp-Gruppe – unabhängig vom Betriebssystem – nur löschen, wenn diese keine Mitglieder mehr hat. So löscht man eine Whatsapp-Gruppe:

Öffne Whatsapp auf deinem Android-Smartphone oder deinem iPhone. Tippe in der Chat-Übersicht auf die Whatsapp-Gruppe, die gelöscht werden soll. Tippe auf ein Mitglied der Whatsapp-Gruppe. Wähle „Aus Gruppe entfernen“. Bestätige, dass das Gruppenmitglied entfernt werden soll. Wiederhole den Vorgang für alle anderen Mitglieder der Whatsapp-Gruppe. Tippe ganz oben auf den Gruppenbetreff (Gruppenname) Scrolle nach ganz unten und tippe auf „Gruppe verlassen“. Tippe erneut auf den Gruppenbetreff (Gruppenname). Scrolle erneut nach ganz unten und wähle „Gruppe löschen“.

Wie kann ich eine Einladung zu einer Whatsapp-Gruppe ablehnen?

So wie es möglich ist, eine Einladung zu einer Whatsapp-Gruppe anzunehmen, ist es inzwischen auch möglich, diese abzulehnen – schließlich soll niemand gezwungen werden, gegen seinen Willen Teilnehmer einer Whatsapp-Gruppe zu werden. Bis Ende 2019 gab es diese Funktion noch nicht. Es war bis dato nicht möglich, eine Einladung zu einer Whatsapp-Gruppe abzulehnen. Aber wie kann ich eine Einladung zu einer Whatsapp-Gruppe ablehnen?

Öffne Whatsapp auf deinem Android-Smartphone bzw. deinem iPhone. Tippe auf „Einstellungen“. Tippe auf „Datenschutz“ und anschließend auf „Gruppen“. Dort kannst du wählen, ob alle deiner Whatsapp-Kontakte oder nur ausgewählte Kontakte dich zu einer (neuen) Whatsapp-Gruppe hinzufügen können.

Wie eine Whatsapp-Gruppe erstellt und gelöscht wird bzw. wie du eine Whatsapp-Gruppe verlassen kannst, haben wir in diesem Beitrag ausführlich erklärt. Doch es gibt bei Whatsapp weitere Möglichkeiten und Funktionen, um sich ein Stimmungsbild – auch innerhalb einer Gruppe – einzuholen. Wie du eine Whatsapp-Umfrage im Handumdrehen erstellen kannst, verraten wir dir hier.<<<