Whatsapp-Umfrage erstellen: Sie kann mehr als du denkst

Whatsapp-Nutzer mussten lange darauf warten, doch mittlerweile bietet der Messenger es endlich an: Eine Whatsapp-Umfrage zu erstellen ist möglich! Und sie bietet auch eine Möglichkeit, mit der du wahrscheinlich nicht gerechnet hast. Andererseits gibt es bei Whatsapp-Umfragen auch einige Grenzen.

Doch wie erstelle ich eine Whatsapp-Umfrage? Und kann ich eine solche Umfrage nur in einer Gruppenchats aufsetzen oder auch in Einzelchats? Gibt es Unterschiede zwischen Android-Smartphones und iPhones? In diesem Beitrag sorgen wir für Aufklärung.

Whatsapp-Umfrage erstellen: So geht’s in wenigen Sekunden

Inzwischen bietet Whatsapp eine eigene Umfrage-Option an. Bis zum Ende des Jahres 2022 konnten Whatsapp-Nutzer Umfragen nur über Umwege und externe Tools – etwa Doodle oder Strawpoll – erstellen und bei Whatsapp posten. Doch damit ist Schluss! So kannst du inzwischen eine Whatsapp-Umfrage einfach in einem Chat mit einer Person oder in einem Gruppenchat erstellen – egal, ob auf einem Android-Gerät oder einem iPhone. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Öffne Whatsapp auf deinem Android-Smartphone oder iPhone. Tippe auf den Einzel- oder den Gruppenchat, in dem bzw. in der du die Umfrage erstellen möchtest. Tippe nun auf das Büroklammer-Symbol für Anhänge (Android) oder das Plus-Zeichen (iPhone) und wähle „Umfrage“ aus. Nun öffnet sich das Umfrage-Fenster. Dort kannst du eine Frage eintippen und bis zu zwölf Antwortmöglichkeiten hinzufügen. Über den untenstehenden Schiebe-Regler kannst du einstellen, ob der bzw. die Chat-Teilnehmer eine oder mehrere Antworten auswählen – also mehrfach abstimmen – können. Tippe auf den Pfeil zum Senden, daraufhin hast du die Whatsapp-Umfrage in dem Einzel- bzw. Gruppenchat gepostet.

Gut zu wissen I: Auch du selbst als Ersteller der Whatsapp-Umfrage kannst an der Abstimmung teilnehmen.

Gut zu wissen II: Den jeweils aktuellen Zwischenstand der Whatsapp-Umfrage bekommst du in Echtzeit in dem Einzel- oder Gruppenchat angezeigt.

Gut zu wissen III: Es ist nicht möglich, die Whatsapp-Umfrage weiterzuleiten. Aber jeder Chat-Teilnehmer kann darauf antworten oder mit einem Emoji reagieren.

Whatsapp-Umfrage kann mehr als du denkst

Die Anzahl an Antwortmöglichkeiten bei einer Whatsapp-Umfrage sind zwar auf zwölf Antworten je Umfrage begrenzt. Bei den zur Wahl stehenden Antworten sind deiner Phantasie jedoch keine Grenzen gesetzt. Es ist auch möglich, dass du anstelle von Antwort-Optionen in Schriftform ausschließlich oder zusätzlich Emojis verwendest. Hierfür stehen dir für deine Whatsapp-Umfrage alle Emojis von Whatsapp zur Verfügung.

Weitere Whatsapp-Themen:

Die beste Art, dein Whatsapp zu aktualisieren – Tipps für Apple und Android

Whatsapp-Kontakt blockieren und löschen: So einfach geht’s – Schritt für Schritt

Whatsapp-Gruppen erstellen, verlassen und löschen: Einfach erklärt

Vorteile einer Whatsapp-Umfrage

Eine Whatsapp-Umfrage bietet einige Vorteile für Nutzer, die wir dir vorstellen wollen:

Zeitersparnis: Durch die Whatsapp-Umfrage-Funktion ist es deutlich einfacher, eine Umfrage zu erstellen, da nicht externe Tools, wie Doodle oder Strawpoll, eingebunden werden müssen. Das spart bare Zeit.

Schneller Überblick: Da du – genau wie alle anderen Chat-Teilnehmer – den jeweils aktuellen Zwischenstand der Umfrage in Echtzeit sehen kannst, bleiben dir einerseits neugierige Nachfragen von Chat-Teilnehmern erspart. Zum anderen musst du nicht den Chat verlassen, um zu sehen, wer wie abgestimmt hat.

Fix fertig: Eine Whatsapp-Umfrage zu erstellen, ist kinderleicht und dauert nur wenige Sekunden – das liegt auch daran, dass Whatsapp wenige Auswahlmöglichkeiten bei der Umfrage-Erstellung zur Verfügung stellt. So verirrst du dich nicht im Dschungel der Möglichkeiten und kannst dich auf das Wesentliche konzentrieren.

Nachteile einer Whatsapp-Umfrage

Eine Whatsapp-Umfrage birgt neben den genannten Vorteilen auch einige Nachteile und Grenzen:

Kein Doodle: Die Whatsapp-Umfrage-Funktion ist vergleichsweise spartanisch und schlank gehalten und bietet (noch) nicht die Möglichkeiten anderer bewährter und spezialisierter Tools, etwa Doodle oder Strawpoll.

Keine Weiterleitung möglich: Wer als Chat-Teilnehmer die Umfrage an eine Person außerhalb des Chats weiterleiten will, schaut in die Röhre. Eine Weiterleitung ist nicht möglich (auch nicht für den Umfrage-Ersteller).

Limit für Antwort-Optionen: Die Zahl der Antwortmöglichkeiten für eine Whatsapp-Umfrage ist auf maximal zwölf Antworten pro Umfrage begrenzt. Gerade bei großen Gruppenchats ist es aber oft erforderlich, noch mehr Antwortmöglichkeiten anbieten zu können.

Whatsapp kann umgekehrt jedoch zugutegehalten werden, dass der Messenger in den ersten Monaten nach der Einführung der Umfrage-Funktion diese stetig weiterentwickelt hat. Zur Einführung der Whatsapp-Umfrage war es Nutzern beispielsweise noch nicht möglich, mehrere Antworten pro Frage abzugeben. Von daher bleibt festzuhalten, dass die Einführung der Whatsapp-Umfrage für viele Nutzer und Chat-Teilnehmer eine dankbare Hilfe für Abstimmungen und Stimmungsbilder sind – jedoch ist die Funktion noch nicht so ausgereift wie bei anderen spezialisierten Umfrage-Tools, wie Doodle oder Strawpoll.

Wie du eine Whatsapp-Umfrage erstellen kannst, haben wir nun erklärt. Wie du einen Whatsapp-Kontakt blockieren und gegebenenfalls auch löschen kannst, verraten wir dir hier.<<<