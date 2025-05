Whatsapp, Instagram & Co.: Meta geht drastischen Schritt! Es betrifft alle Nutzer

Die beliebten Social-Media-Plattformen Whatsapp, Instagram und Facebook sind bei vielen nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. Hier mal schnell eine Nachricht getippt, dort mal eben etwas geteilt, 77,6 Prozent der Deutschen nutzen aktiv die sozialen Medien.

In der Zeit der künstlichen Intelligenz sind diese aber aktuell ziemlich im Wandel. Vor allem die Daten vieler Nutzer sind davon betroffen – mehr denn je. Und das wird sich auch nicht großartig ändern, eher im Gegenteil. Wie nun bekannt wird, geht nämlich vor allem der Internetkonzern Meta einen drastischen Schritt!

Facebook, Instagram und Whatsapp gehören allesamt zum Mega-Konzern Meta. Wie die Verbraucherzentrale NRW nun berichtet, will Meta ab dem 27. Mai 2025 zum Trainieren seiner Künstlichen Intelligenz (KI) alles nutzen, was die User der Social-Media-Plattformen bisher so öffentlich geteilt haben. User können sich jedoch dagegen wehren – allerdings müssen sie schnell sein.

+++Whatsapp mit neuer Funktion – nicht alle werden begeistert sein+++

Bis zum 26. Mai haben Facebook- und Instagram-Nutzer die Möglichkeit, der Nutzung ihrer Daten zu widersprechen. Für den Widerspruch müssen User ein Formular im eingeloggten Bereich der Dienste aufrufen. Verpasst man diese Deadline, stehen die Daten zur freien Verfügung der KI und können auch nicht mehr zurückgeholt werden.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Whatsapp & Co.: Um was genau geht es?

Doch um welche Daten handelt es sich dabei? Konkret geht es dabei um Informationen und Aktivitäten, die immer öffentlich sind und Inhalten, für die die Einstellung „öffentlich“ zu wählen sind. Das betrifft Name, Facebook- und Instagram-Benutzername und das Profilbild. Außerdem kann die KI auf Aktivitäten in öffentlichen Gruppen, auf Facebook-Seiten und Kanälen und Aktivitäten mit Inhalten, die öffentlich sind zugreifen. Dazu zählen beispielsweise Kommentare.

Mehr News:

Aber auch Inhalte, wie zum Beispiel Beiträge, Fotos und deren Bildunterschriften oder Videos, die öffentlich sichtbar sind, werden ebenfalls für Metas KI verwendet. Nicht verwendet werden persönliche Chats auf Whatsapp, da diese grundsätzlich Ende-zu-Ende-verschlüsselt sind. Nutzt man bei Whatsapp jedoch „Meta AI“, sind die Chats nicht mehr Ende-zu-Ende-verschlüsselt und somit „öffentlich“.