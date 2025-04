Whatsapp mit neuer Funktion – nicht alle werden begeistert sein

Tag für Tag nutzen Millionen von Menschen Whatsapp, um mit ihren Freunden, der Familie oder Arbeitskollegen in Kontakt zu bleiben. Und um ihre User bei Laune zu halten, lassen sich die Macher des Messengers häufig neue Features einfallen – doch, ob die neuste Funktion allen Nutzern gefällt?

Whatsapp-Nutzer, aufgepasst! Die App-Verantwortlichen haben ein neues Feature an den Start gebracht. Wie das Online-Portal „Chip.de“ berichtet, informiert Whatsapp künftig automatisch über geänderte Benutzernamen. Das sorgt zwar für Transparenz, aber birgt auch viel Gesprächsstoff.

Whatsapp will für mehr Klarheit bei seinen Usern sorgen

Aktuell testet Whatsapp in der der iOS-Beta-Version 25.11.10.72 eine neue Funktion. Bei jeder Änderung des Benutzernamens wird eine automatische Nachricht im Chat angezeigt. Noch befindet sich das Feature in der Beta-Phase – heißt also, dass noch nicht alle Whatsapp-Nutzer Zugriff darauf haben.

Mit der neuen Funktion will der Messenger für mehr Transparenz sorgen. Nutzer sollen durch plötzliche Namensänderungen ihres Chat-Partners nicht mehr verwirrt werden. Außerdem soll so unter anderem gegen mögliche Identitätsfälschungen frühzeitig vorgegangen werden.

Whatsapp-Nutzer könnten sich beobachtet fühlen

Wann die Funktion tatsächlich für alle Whatsapp-Nutzer ausgerollt wird, steht noch in den Sternen. Zwar sorgt die Funktion für mehr Transparenz, aber nicht alle User werden sie begrüßen – vor allem diejenigen, die häufig ihren Namen bei Whatsapp wechseln. Sie könnten sich so beobachtet fühlen.

