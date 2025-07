Kaufland lockt mit neuen Angebot – damit haben Kunden nicht gerechnet

Kaufland überrascht seine Kunden mit einem außergewöhnlichen Schritt: Neben Lebensmitteln und Non-Food-Produkten bietet das Unternehmen ab sofort auch Versicherungen an. Die neue Serviceleistung richtet sich an treue Kunden, insbesondere an Kaufland-Card-Nutzer, und erweitert das klassische Angebot um eine innovative Komponente.

Das Unternehmen setzt dabei auf eine Zusammenarbeit mit erfahrenen Partnern. Kaufland verspricht seinen Kunden eine unkomplizierte Handhabung und attraktive Zusatzleistungen. Es zeigt erneut, dass es weit über den normalen Supermarkt hinauswachsen will – Kunden dürfen gespannt sein, wie sich das Angebot in Zukunft entwickelt.

Versicherungen neu gedacht: Kaufland als Vermittler

Seit Juli arbeitet Kaufland mit DA Direkt, einer Tochter der Zurich Gruppe Deutschland, zusammen, um maßgeschneiderte Versicherungen anzubieten. Die Partnerschaft baut auf bisherigen Erfahrungen auf: Bereits seit 2022 gab es temporäre Versicherungsangebote, vor allem für Nutzer der Kaufland-Card. Nun werden diese dauerhaft verfügbar sein.

„Wir wissen, dass Versicherungen bei unseren Kaufland-Card-Nutzern sehr gut ankommen, deshalb bauen wir dieses Angebot kontinuierlich aus“, sagt Maximilian von Wietersheim, Geschäftsleiter Verwaltung bei Kaufland. Das Unternehmen zielt darauf, Versicherungen genauso einfach zugänglich zu machen wie den täglichen Einkauf.

Einfache Handhabung und Vorteile für Kaufland-Kunden

Interessierte finden alle Informationen sowie den Vertragsabschluss auf der Website kaufland-versicherung.de. Die Abwicklung erfolgt direkt über DA Direkt, Kauflands erfahrenen Partner. Besonders attraktiv sind die Vorteile. Kunden erhalten bei Vertragsabschluss Einkaufsgutscheine im Wert von bis zu 30 Euro, wenn sie die Kaufland-Card nutzen.

Zum Start bietet Kaufland zwei Versicherungen an: eine Zahnschutzversicherung und eine Haustierversicherung. Peter Stockhorst, CEO von DA Direkt, betont die Bedeutung der Zusammenarbeit: „Die starke Plattform von Kaufland ermöglicht, unsere mehrfach ausgezeichneten Versicherungen einem breiten Publikum zugänglich zu machen.“

Kaufland kündigt an, das Versicherungsangebot schrittweise zu erweitern. Die Partnerschaft mit DA Direkt zeigt, wie wichtig Kaufland die Verbindung aus Innovation und Kundenfokus ist. Mit seiner breiten Produktpalette und den neuen Versicherungen setzt das Unternehmen erneut ein starkes Zeichen auf dem Markt.

