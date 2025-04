Whatsapp: Nutzer sind Meta AI ausgeliefert – man kann nichts dagegen tun

In den letzten Tagen haben immer mehr Whatsapp-Nutzer den auffälligen blauen Kreis in der unteren rechten Ecke bemerkt. Auch in der Chat-Übersicht oben wird jetzt die Option „Meta AI fragen oder suchen“ angezeigt. Dabei handelt es sich um die KI-Funktion Meta AI.

Dieser KI-Bot hilft bei der Suche, schreibt Texte und beantwortet Fragen. Doch eine Frage beschäftigt wohl viele Whatsapp-Nutzer: Wie kann man ihn wieder loswerden?

Whatsapp: Meta AI – Kann man den KI-Bot deaktivieren?

Die Antwort darauf ist leider nicht ganz zufriedenstellend: Meta AI lässt sich laut „chip.de“ nicht vollständig deaktivieren. Eine entsprechende Option sucht man sowohl in den Einstellungen von Whatsapp als auch im Chat mit dem Bot vergeblich. Aber keine Sorge, es gibt eine Möglichkeit, den Kontakt mit dem Bot zu verhindern – indem man ihn einfach stummschaltet.

++ Nachrichten-Limit bei Whatsapp: Es funktioniert nur noch 30-mal pro Monat! ++

Dafür muss man bei Whatsapp nur auf den blauen Ring in der Chat-Übersicht tippen, um den Meta AI-Chat zu öffnen. Statt etwas zu schreiben, klickt man oben auf den Namen des Chats. Dort erscheinen die Einstellungen für den Chat – genauso wie bei einem Gespräch mit einem echten Chatpartner. Wählt man dann „Stumm“, kann man den Chatbot entweder für eine bestimmte Zeit oder dauerhaft ausblenden.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Experten warnen: Das sollst du NICHT tun

Natürlich verschwindet der Bot dadurch nicht ganz, der blaue Ring bleibt weiterhin in der Übersicht sichtbar. In der Praxis ist es allerdings nicht ganz so einfach. Wenn du in einem Gruppen-Chat bist, könnten auch andere Nutzer mit Meta AI interagieren und dabei Informationen teilen, die auch dich betreffen.

Man sollte sich also gut überlegen, welche Informationen man mit der KI teilt. Auch Experten raten zur Vorsicht. So solltest du keine sensiblen Daten wie Namen, Geburtsdaten oder Gesundheitsinformationen preisgeben.