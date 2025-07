Ab sofort hat dein Handy eine neue Funktion – du merkst es beim Telefonieren

Seit dem 28. Juni können Nutzer während eines Handy-Telefonats Nachrichten in Echtzeit mit der Gesprächsperson austauschen. Dies ermöglicht die neue Real-Time-Text-Funktion (RTT), die in allen vier Mobilfunknetzen verfügbar ist. Voraussetzung ist, dass auf beiden Handys mindestens Android 10 oder iOS 11.2 installiert ist.

Die Funktion muss auf beiden Geräten aktiviert sein. Laut den Netzbetreibern wie Telekom ermöglicht RTT eine besonders einfache Kommunikation. RTT richtet sich vor allem an Menschen mit Hör- oder Sprachbeeinträchtigungen, kann aber von allen genutzt werden. Die Live-Chat-Funktion funktioniert kostenneutral, da keine zusätzlichen Daten benötigt werden. Die Nachrichtenübertragung läuft über den vorhandenen Sprachanruf,

Nutzer zahlen lediglich die Gesprächsminuten oder gar nichts extra, sofern sie einen Tarif mit Sprachflatrate haben. RTT könnte so den Alltagsgebrauch von Handys noch praktischer machen. Für RTT müssen beide Gesprächsteilnehmer per 5G- oder LTE-Netz telefonieren oder eine Voice-over-Wi-Fi-Verbindung nutzen. Je nach Modell bleibt der Chat-Inhalt nach dem Anruf zur späteren Einsicht erhalten.

Google und Apple bieten ausführliche Anleitungen zur Einrichtung und Nutzung von RTT auf ihren Support-Seiten. Die Bedienung erfolgt direkt über die Telefon-App, sodass man RTT einfach auswählen kann. Während eines laufenden Gesprächs kann man zudem zur Chat-Funktion wechseln.

Ab Sommer 2027 soll RTT eine Notfallhilfe-Funktion erhalten. Diese ermöglicht es, in Gefahrensituationen wie Bedrohungslagen unauffällig per Live-Text mit der Polizei zu kommunizieren. Der Notruf 110 wird so auch für stille Warnungen erreichbar. RTT erweitert damit die Funktionalitäten des Handys und eröffnet neue Möglichkeiten für sicheres und diskretes Kommunizieren.

