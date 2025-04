Whatsapp: Anzahl an Nachrichten begrenzt? Für Nutzer könnte sich bald alles ändern

Laut einer Umfrage von „Statista“ nutzten allein in Deutschland im Jahr 2023 etwa 44 Millionen Menschen Whatsapp. User können in dem Nachrichten-Dienst neben Text-, Sprach- oder Videonachrichten auch Bild-, Ton- und Videodateien versenden oder empfangen – und das ganz einfach ohne Technik-Know-How.

Die Nutzung von Whatsapp ist nicht nur einfach, sondern auch praktisch: Nutzer können weltweit kostenlos Nachrichten versenden, sofern sie eine Internetverbindung haben – und das bislang unbegrenzt. Das soll sich bald jedoch ändern. Der Messenger-Dienst plant, bei einer bestimmten Art von Nachrichten ein Limit zu setzen. Es sollen nur noch 30 pro Monat möglich sein!

Whatsapp: Gibt es bald ein Nachrichten-Limit?

Die Broadcast-Funktion bei Whatsapp ermöglicht es Nutzern, eine Nachricht an mehrere Personen gleichzeitig zu versenden, ohne dass sie dafür in einer Gruppe sein müssen. Das ist beispielsweise praktisch, wenn man Einladungen versenden möchte. Aktuell können beliebig viele Nachrichten am Tag über die Broadcast-Listen geschickt werden. Bald soll es jedoch ein Limit geben, wie der Fanblog „wabetainfo“ berichtet. Eine Meldung in der aktuelle Beta-Version des Messengers für Android deute die neue Einschränkung an.

Meta selbst bestätigte gegenüber dem Technikblog „TechCrunch“, dass es die Whatsapp-Einschränkung bald geben wird. Es sei allerdings noch unklar, welches Limit Meta genau setzten wir. Die aktuelle Beta-Version für iOS setzt ein Limit von 30 Broadcast-Nachrichten pro Monat.

Das ist der Grund für das Nachrichten-Limit

Grund für die Einschränkung sei, dass Meta das tägliche Nachrichtenaufkommen für die Nutzer reduzieren möchte. Auch Spam-Nachrichten können so schwieriger verbreitet werden. „TechCrunch“ zufolge soll das Limit zunächst nur für private Nutzer gelten und später auch Whatsapp-Konten von Unternehmen betreffen.

Nutzer, die Nachrichten an mehrere Personen gleichzeitig versenden wollen, müssen sich glücklicherweise nicht komplett einschränken. Wie „Netzwelt“ berichtet, verweist Meta auf die Funktionen „Status“ und „Kanal“, bei denen deine Nachrichten auch mehrere Kontakte gleichzeitig erreichen.