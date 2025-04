Whatsapp: Neue Funktion schützt dich vor peinlichem Fehler – doch nicht jeder kann sie nutzen

Whatsapp gehört wohl zu der meistgenutzten Messenger-App der Deutschen. Ob nur mal schnell ein Bild verschicken, eine Sprachnachricht aufnehmen oder ein paar Worte tippen – Whatsapp ist mit seiner Vielzahl an Kommunikationsmöglichkeiten ein absoluter Allrounder.

Seit Längerem kann man auch über Whatsapp telefonieren oder Video-Anrufe führen. Da ist es aber dem einen oder anderen sicherlich schon mal untergekommen, dass er aus Versehen jemanden angerufen hat. Das soll sich nun aber ändern – doch nicht jeder profitiert bereits davon.

Ein neues Update sorgt nämlich dafür, dass Anrufe nicht direkt getätigt werden können, was vielen wohl zugutekommt. Die WhatsApp-Beta-Version für Android 2.25.5.8 führt nämlich ein überarbeitetes Anrufmenü ein, das zukünftig versehentliche Anrufe verhindern soll. Wie „WABetaInfo“ berichtet, vereint die vorläufige Test-Version für Android-Nutzer Anruf und Videoanruf unter einem Menü-Punkt.

Doch wie sieht das Ganze genau aus? Vor dem Start eines Gesprächs müssen die Nutzer von nun an bewusst auswählen, ob sie klassisch telefonieren oder einen Video-Call tätigen wollen. In Gruppenchats bringt diese Neuerung noch mal einen besonderen Vorteil: Denn statt automatisch die ganze Gruppe anzurufen, können Whatsapp-User künftig gezielt einzelne Personen auswählen. So stört man nicht direkt alle und das macht es zusätzlich flexibler.

Der Haken an der ganzen Sache ist jedoch, dass die Neuerung noch in der Testphase steckt. Zusätzlich kommt hinzu, dass nicht jeder im Vorfeld in den Genuss dieses neuen Features kommt – bisher sind es nur ausgewählte Beta-Tester von Android-Geräten. Whatsapp setzt darauf, die Funktion schrittweise an den Nutzer zu bringen, um mögliche Fehler vorab noch zu beheben. Wann genau das Update für alle verfügbar sein wird, ist bisher noch nicht klar.