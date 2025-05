Whatsapp: Auch das noch! Jetzt trifft es sogar dein Profilbild

Whatsapp gehört sicher für viele zu den Apps, die aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken sind. Ob mal eben schnell eine Nachricht schreibe oder ein Bild verschicken – der Messenger hat sich über die Jahre für Nutzer unverzichtbar gemacht.

Zuletzt hat sich auch so einiges an der App getan, denn Whatsapp kam mit einem Update nach dem anderen um die Ecke. Und auch jetzt ist kein Halt in Sicht, was die Optimierung des beliebten Messengers angeht. Doch was wird dieses Mal verändert?

Whatsapp testet neue Funktion

Wie „WABetaInfo“ berichtet, erweitert Whatsapp die Möglichkeiten der Profilgestaltung, indem es die Erstellung von KI-generierten Fotos für Profile und Gruppen einführt. In der Beta-Version für iOS-Nutzer können nun durch einfache Texteingaben individuelle Bilder erstellt werden. Diese Neuerung basiert – wie sollte es auch anders sein – auf der App-eigenen Meta AI.

Doch wie funktioniert das Ganze? Whatsapp-User müssen die App-Einstellungen öffnen und versuchen, ihr Profilbild zu aktualisieren. Da finden sie die Option, um ein KI-generiertes Bild erstellen zu lassen. Genauso funktioniert es auch für Gruppen. Unter den Gruppen-Info-Bildschirm kann man hier auch das Bild modifizieren. Um ein neues Gruppen-Profilbild zu generieren, müssen Nutzer einen Text eingeben und beschreiben, wie das Bild aussehen soll. Die KI erstellt dann dieses basierend auf den Infos der Nutzer.

Für wen ist das praktisch?

Aktuell steht diese neue Whatsapp-Funktion aber nur für Beta-Tester zur Verfügung. Wie bei allen anderen Neuerungen wird das Feature erst schrittweise eingeführt. Hier werden aber auch regionale Unterschiede berücksichtigt.

Wer profitiert aber von dieser neuen Funktion? Vor allem wahrscheinlich User, die kein geeignetes Foto für ihr persönliches Profil haben. Aber auch Gruppenchats kommt dieses Feature sehr gelegen. Da sich viele Gruppen um bestimmte Themen, Hobbys oder Communities drehen, ist die Herausforderung besonders groß, ein geeignetes Bild zu finden.