Whatsapp neue Funktionen: Geheime Möglichkeit entdeckt

Whatsapp ist der mit großem Abstand beliebteste Messenger-Dienst in Deutschland. Jeden Tag werden mit ihm Millionen von Text- oder Sprachnachrichten sowie, Fotos, Videos und andere Dateien versendet. Doch auch wenn es Whatsapp bereits seit einigen Jahren gibt, kommen immer wieder neue Funktionen oder andere Neuerungen hinzu.

Manchmal geht es bei den neuen Whatsapp-Funktionen um das Beheben von Problemen oder Störungen, die aufgetreten sind. Es kann aber auch einfach sein, dass die Entwickler dem Messenger-Dienst neue Funktionen hinzufügen oder den Nutzern neue Emojis zur Verfügung stellen wollen. Wir halten dich auf jeden Fall auf dem Laufenden, welche neuen Funktionen es bei Whatsapp gibt.

Whatsapp: Diese neuen Funktionen gibt es aktuell

Wer den Messenger-Dienst benutzt, wundert sich wohl kaum noch darüber, wenn es plötzlich Neuerungen gibt. Manchmal betreffen die Updates einen wichtigen Teil von Whatsapp, manchmal sind es nur kleine Veränderungen bei Sprachnachrichten, Gruppenchats und Co. Oft werden die neuen Funktionen gar nicht vorher angekündigt und die Nutzer bemerken diese erst, wenn sie Whatsapp nutzen.

Wir behalten bei den Neuerungen des Messenger-Dienstes den Überblick und halten dich so auf dem Laufenden. In diesem Artikel werden die neuen Funktionen von Whatsapp fortlaufend festgehalten.

Status heimlich ansehen

Montag, 21. Oktober: Bei Whatsapp spielt der Status mittlerweile eine deutlich größere Rolle als früher. Doch nicht immer will man zeigen, dass man den Status von jemand anderem angeguckt hat. Doch man kann das tatsächlich verbergen. Dafür musst du folgendes machen:

Öffne deine WhatsApp-Einstellungen.

Klicke auf den Unterpunkt „Datenschutz“.

Wenn du weiter runterscrollst, stößt du auf den Hinweis „Lesebestätigungen“, der bis dato wohl grün markiert und damit.

Deaktivierst du diese Lesebestätigung nun, können unerkannt den Status der andere Kontakte anschauen.

Alles weitere zu der Funktion findest du hier.>>>

Neuer Button aufgetaucht

Montag, 14. Oktober: Bei Whatsapp ist plötzlich ein farbloses Herz rechts unten aufgetaucht. Doch was steckt dahinter? Mit dem neuen Button kann man in dem Messenger einen Status unkompliziert liken. Dann wird das Herz grün – wie die Farbe von dem Messenger selbst. Die Likes von einem Status kann man allerdings nicht öffentlich einsehen. . Nur der Kontakt, dessen Status geliked wurde, erhält eine Benachrichtigung. Alles Weitere dazu hier.>>>

Whatsapp für einige Nutzer bald Geschichte

Freitag, 04. Oktober: Es ist bald mal wieder so weit: Whatsapp schließt ein zu altes Betriebssystem aus. In diesem Fall geht es um iOS-Versionen vor 14.1. Dieses muss man ab dem 24. Februar 2025 nämlich auf seinem iPhone haben, um den Messenger auch weiterhin nutzen zu können. Besonders bei den Geräten 5s, 6 und 6 Plus wird das nicht möglich sein. Wer noch ein solches iPhone nutzt, muss sich entweder anderweitig umgucken oder sich ein neueres Smartphone zulegen. Alle weiteren Infos hier.>>>

Neue Möglichkeiten bei Community

Donnerstag, 19. September: Rund um die Communitys gibt es bei Whatsapp aktuell Bewegung. Demnach werden derzeit gleich zwei neue Funktionen ausgerollt. Zum einen bekommen die Admins mehr Rechte und können so beispielsweise die Eigentumsrechte an der Community übertragen. Zum anderen sie bestimmte Gruppen-Chats vor den allgemeinen Community-Mitgliedern verbergen oder nur bestimmte Mitglieder in sie einzuladen. Falls also plötzlich Gruppenchats in der Community für dich nicht mehr sichtbar sind, weißt du was der Grund ist. Hier mehr zu dem Thema.>>>

Dienst wird eingestampft

Dienstag, 10. September: Der Messenger stellt seine Electron-basierte App für macOS ein. Das hatte der Messenger bereits vor einem Jahr angekündigt. Mac-Nutzer müssen also zeitnah eine neue App zu installieren, um den Messenger-Dienst weiterhin nutzen zu können. Ende Oktober soll es so weit sein. Hintergrund ist eine neue Mac-Anwendung, die mit Catalyst entwickelt wurde und eine höhere Geschwindigkeit, eine bessere Systemintegration und eine reaktionsfähigere Benutzeroberfläche bieten soll. Weitere spannende Infos rund um das Thema.>>>

Änderungen bei GIF

Donnerstag, 05. September: Mal wieder gibt es bei Whatsapp eine neue Funktion beziehungsweise ein Update. Dieses Mal betrifft das das Versenden von GIF bei Android-Geräten. Nun wird nämlich mit einem Klick auf das Meme der Befehl zum direkten Verschicken gegeben. Nutzer kann das kalt erwischen, da sie si eventuell ein GIF verschicken, das sie am Ende vielleicht gar nicht rausschicken wollten, da es vor dem Update immer eine Vorschau gab. Was sonst auch noch wegfällt, erfährst du hier.>>>

Nutzer können jetzt mit IHM sprechen

Mittwoch, 28. August: Nutzer, die die Version 2.24.17.16 heruntergeladen und installiert haben, können jetzt auch mit dem Meta AI Chatbot reden. Bisher war eine Kommunikation nur per Chatnachricht möglich. Nutzer können sich bei dem Chatbot eine von zehn Stimmen aussuchen. Der Voice-Chat-Modus befindet sich allerdings noch in der Beta-Phase, erst in den kommenden Wochen soll er für die anderen Nutzer zugänglich gemacht werden. Hier alle Infos rund um das Thema.>>>

Neue Funktion entdeckt

Freitag, 9. August: Bald soll es für alle Nutzer des Messengers die Möglichkeit geben, Nachrichten direkt automatisch übersetzen zu lassen. Bisher ist das nur bei der Beta-Version von Android möglich. Nutzer wählen die gewünschte Übersetzungssprache aus und Whatsapp lädt benötigte Sprachpakete herunter. Wenn die Übersetzung fertig ist, erscheint eine Benachrichtigung im Nachrichtenfeld. Für welche Sprachen die automatische Übersetzung bei Whatsapp möglich sein soll, erfährst du hier.>>>

Neues Symbol aufgetaucht

Mittwoch, 7. August: Das neue Symbol hat etwas mit dem Status zu tun. Denn hier soll es durch einen neuen Button in Form eines Doppelpfeils den Nutzern erleichtert werden, den Status direkt zu teilen. So soll sichergestellt werden, dass ein Nutzer, für den der Status geteilt wurde, das auch erkennt. Bislang enthält lediglich die Beta-Version 2.24.16.4 erste Hinweise auf das neue Feature. Alle Infos dazu hier.>>>