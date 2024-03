Whatsapp neue Funktionen: Schloss-Icon taucht plötzlich auf – DAS steckt dahinter

Whatsapp ist der mit großem Abstand beliebteste Messenger-Dienst in Deutschland. Jeden Tag werden mit ihm Millionen von Text- oder Sprachnachrichten sowie, Fotos, Videos und andere Dateien versendet. Doch auch wenn es Whatsapp bereits seit einigen Jahren gibt, kommen immer wieder neue Funktionen oder andere Neuerungen hinzu.

Manchmal geht es bei den neuen Whatsapp-Funktionen um das Beheben von Problemen oder Störungen, die aufgetreten sind. Es kann aber auch einfach sein, dass die Entwickler dem Messenger-Dienst neue Funktionen hinzufügen oder den Nutzern neue Emojis zur Verfügung stellen wollen. Wir halten dich auf jeden Fall auf dem Laufenden, welche neuen Funktionen es bei Whatsapp gibt.

Whatsapp: Diese neuen Funktionen gibt es aktuell

Wer den Messenger-Dienst benutzt, wundert sich wohl kaum noch darüber, wenn es plötzlich Neuerungen gibt. Manchmal betreffen die Updates einen wichtigen Teil von Whatsapp, manchmal sind es nur kleine Veränderungen bei Sprachnachrichten, Gruppenchats und Co. Oft werden die neuen Funktionen gar nicht vorher angekündigt und die Nutzer bemerken diese erst, wenn sie Whatsapp nutzen.

Wir behalten bei den Neuerungen des Messenger-Dienstes den Überblick und halten dich so auf dem Laufenden. In diesem Artikel werden die neuen Funktionen von Whatsapp fortlaufend festgehalten.

Neues Schloss-Symbol plötzlich aufgetaucht

Donnerstag, 14. März: Einigen Nutzern ist neues Symbol aufgetaucht. Dabei handelt es sich um ein Schloss, das unter den Namen von Gruppen oder des jeweiligen Kontakts erscheint. Dieses soll die Nutzer auf die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufmerksam machen, mit der bei Whatsapp die Kommunikation zwischen Nutzern geschützt wird. Tester der Beta-Version des Messengers, die die Whatsapp-Version 2.24.6.11 über den Google Play Store installiert haben, können die neue Funktion bereits nutzen. Mehr zu dem Thema hier.

Zwei neue Emojis eingeführt

Montag, 11. März: Bei dem Messenger gibt es derzeit in der Beta-Version mal wieder neue Emojis. Die zwei Emojis, die schon bald zur Kommunikation genutzt werden können, sehen aus wie zwei Gesichter mit jeweils zwei blauen Strichen, die in eine bestimmte Richtung deuten sollen. Es soll sich um ein horizontales und ein vertikales Kopfschütteln handeln – was nur wenige Nutzer erkennen. Mit ersterem können User künftig signalisieren, dass sie etwas ablehnen, zweiteres soll die uns im Alltag als „Nicken“ bekannte Bewegung darstellen. Hier alle Infos.

Neuer Haken soll DAS vereinfachen

Freitag, 8. März: Bei Whatsapp soll den Nutzern mal wieder eine Funktion vereinfachen. Dabei geht es um den QR-Code, mit dem man einfach die Handynummern austauschen kann. Bisher fand man diesen nur in den Einstellungen. Doch mit dem Whatsapp-Beta-Update für Android 2.24.5.17 hat sich das bei einigen Nutzern bereits geändert. Hier findet man das QR-Code-Symbol oberhalb der Chatliste links neben der Kamera. Es ist also deutlich einfacher zu erreichen. Mehr zu dem Thema hier.

Nutzer sollen Kontakte als Favoriten speichern können

Mittwoch, 6. März: Whatsapp möchte seinen Nutzern das lästige Suchen nach den wichtigsten Kontakten ersparen. Deswegen soll es bald möglich sein, Lieblingskontakte als Favoriten speichern. Das neue Whatsapp-Update soll bald verfügbar sein. Wie genau das dann funktionieren soll, erfährst du hier.

Weitere spannende Whatsapp-Themen:

Whatsapp-Gruppen erstellen, verlassen und löschen: Einfach erklärt

Whatsapp selbstlöschende Nachrichten: Alles, was du zu dem Thema wissen musst

Die beste Art, dein Whatsapp zu aktualisieren – Tipps für Apple und Android

Neuerung vereinfacht den Nutzern das Suchen nach alten Nachrichten

Montag, 4. März: Nutzer, die sich noch alte Nachrichten durchlesen möchten oder diese für einen anderen Zweck brauchen, haben es nun einfacher. Der Messenger ermöglicht nun die Suche mithilfe eines spezifischen Datums. Dabei nutzt Whatsapp seine eigene Suchfunktion und erweitert sie um einen Datum-Filter. Wie genau das hilft, erfährst du hier.>>>

Nutzer müssen sich umstellen – DAS geht plötzlich nicht mehr

Mittwoch, 28. Februar: Die Änderung betrifft erstmal nur die Android-Nutzer. Die neue Beta-Version 2.24.4.25 erlaubt es nämlich nicht mehr, ein Bildschirmfoto von dem Profilbild anderer Nutzer aufzunehmen. Hier soll der Datenschutz der Nutzer gestärkt werden. Alles Weitere erfährst du hier.>>>