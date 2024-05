Whatsapp neue Funktionen: Sehr beliebte Funktion von Messenger gestrichen

Whatsapp ist der mit großem Abstand beliebteste Messenger-Dienst in Deutschland. Jeden Tag werden mit ihm Millionen von Text- oder Sprachnachrichten sowie, Fotos, Videos und andere Dateien versendet. Doch auch wenn es Whatsapp bereits seit einigen Jahren gibt, kommen immer wieder neue Funktionen oder andere Neuerungen hinzu.

Manchmal geht es bei den neuen Whatsapp-Funktionen um das Beheben von Problemen oder Störungen, die aufgetreten sind. Es kann aber auch einfach sein, dass die Entwickler dem Messenger-Dienst neue Funktionen hinzufügen oder den Nutzern neue Emojis zur Verfügung stellen wollen. Wir halten dich auf jeden Fall auf dem Laufenden, welche neuen Funktionen es bei Whatsapp gibt.

Whatsapp: Diese neuen Funktionen gibt es aktuell

Wer den Messenger-Dienst benutzt, wundert sich wohl kaum noch darüber, wenn es plötzlich Neuerungen gibt. Manchmal betreffen die Updates einen wichtigen Teil von Whatsapp, manchmal sind es nur kleine Veränderungen bei Sprachnachrichten, Gruppenchats und Co. Oft werden die neuen Funktionen gar nicht vorher angekündigt und die Nutzer bemerken diese erst, wenn sie Whatsapp nutzen.

Wir behalten bei den Neuerungen des Messenger-Dienstes den Überblick und halten dich so auf dem Laufenden. In diesem Artikel werden die neuen Funktionen von Whatsapp fortlaufend festgehalten.

Beliebte Funktion verschwunden

Donnerstag, 23. Mai: Diese Änderung wird vielen Nutzern von Whatsapp nicht gerade gefallen. Dabei geht es um die Profilbilder. Bisher konnte man sich diese in dem Messenger durch einen Klick auf eben jenes groß anzeigen lassen und so ggf. auch einen Screenshot von dem Foto machen. Das soll bald nicht mehr gehen – und das weltweit. Außerdem soll man selbst einstellen können, wem das eigene Profilbild überhaupt angezeigt wird. So soll ein Datenmissbrauch verhindert werden. Hier erfährst du mehr zu dem Thema.>>>

Sieht Whatsapp bald ganz anders aus?

Dienstag, 21. Mai: Whatsapp soll bald womöglich etwas anders aussehen. In der Beta-Version wurden nun weitere Änderungen entdeckt. Neben einem hellen und einem dunklen Modus sollen Nutzer dort auch die Hauptfarbe der App aus fünf Farben auswählen können. Auch bei der Sprechblase, in der die Nachrichten verschickt werden, soll die Farbe dann ausgewählt werden können. Für wen das besonders gut sein könnte, kannst du hier nachlesen.>>>

Weitere spannende Whatsapp-Themen:

Whatsapp-Gruppen erstellen, verlassen und löschen: Einfach erklärt

Whatsapp selbstlöschende Nachrichten: Alles, was du zu dem Thema wissen musst

Die beste Art, dein Whatsapp zu aktualisieren – Tipps für Apple und Android

Einigen Accounts drohen massive Einschränkungen

Montag, 6. Mai: Beim Messenger soll mal wieder gegen Kriminelle vorgegangen werden, die versuchen bei Whatsapp andere Nutzer um ihr Geld und ihre Daten zu bringen. So sollen in der Beta-Version des Messengers Spam-Accounts erkannt und im Anschluss massiv eingeschränkt werden. „Um das zu erkennen, soll Whatsapp im Hintergrund etwa analysieren, ob der Account besonders viele neue Chats beginnt, oft dieselbe Nachricht an unterschiedliche Kontakte verschickt oder sogar Skripts genutzt werden, um mit anderen zu schreiben“, heißt es dazu. Wenn sich das System irrt, können aber auch echte Nutzer plötzlich eingeschränkt werden. Was das bedeutet, erfährst du hier.>>>

Heimliche Änderungen vorgenommen

Montag, 15. April: Meta arbeitet offenbar daran, dass Whatsapp-Nutzer künftig ihre Status-Updates gleich direkt mit auf Instagram und Facebook in ihren Stories teilen können. Nutzer der neuesten Beta-Version 24.8.10.72 auf iOS-basierten Geräten können das neue Feature bereits nutzen. Wie genau du das Feature nutzen kannst, erfährst du hier.>>>

Neue Möglichkeit bei Sprachnachrichten

Montag, 25. März: Bei Whatsapp gibt es mal wieder eine wichtige Neuerung. Betroffen sind dieses Mal die Sprachnachrichten. Die Änderung ist besonders interessant, wenn du die Sprachnachricht gerade nicht abhören kannst. Nun kann man die Sprachnachricht in eine Textnachricht umwandeln, denn beim Messenger soll es eine Transkript-Funktion geben. Einige iOS-Geräte-Nutzer können sie bereits nutzen, User mit Android-Smartphones müssen sich noch etwas gedulden. Mehr zu dem Thema hier.

Verlieren Nutzer ihre Konten?

Mittwoch, 20. März: Nutzer des Messengers müssen aktuell besonders gut aufpassen. Wegen einer EU-Verordnung muss Whatsapp nun handeln. Diese soll mehr Transparenz und Kontrolle über die eigenen Daten für die User bringen. Nutzer sollen in Zukunft die Möglichkeit haben, unangemessene Inhalte leichter zu melden. Des Weiteren wird das Mindestalter bei Whatsapp von 16 auf 13 Jahre gesenkt. Wegen der massiven Änderungen muss Whatsapp seine Richtlinien anpassen, die Nutzer müssen diesen dann zustimmen. Wer das bis zum 11. April nicht macht, kann den Messenger dann nicht mehr nutzen. Hier alle Infos.