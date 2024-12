Whatsapp neue Funktionen: Messenger bald für SIE nicht mehr nutzbar

Whatsapp ist der mit großem Abstand beliebteste Messenger-Dienst in Deutschland. Jeden Tag werden mit ihm Millionen von Text- oder Sprachnachrichten sowie, Fotos, Videos und andere Dateien versendet. Doch auch wenn es Whatsapp bereits seit einigen Jahren gibt, kommen immer wieder neue Funktionen oder andere Neuerungen hinzu.

Manchmal geht es bei den neuen Whatsapp-Funktionen um das Beheben von Problemen oder Störungen, die aufgetreten sind. Es kann aber auch einfach sein, dass die Entwickler dem Messenger-Dienst neue Funktionen hinzufügen oder den Nutzern neue Emojis zur Verfügung stellen wollen. Wir halten dich auf jeden Fall auf dem Laufenden, welche neuen Funktionen es bei Whatsapp gibt.

Whatsapp: Diese neuen Funktionen gibt es aktuell

Wer den Messenger-Dienst benutzt, wundert sich wohl kaum noch darüber, wenn es plötzlich Neuerungen gibt. Manchmal betreffen die Updates einen wichtigen Teil von Whatsapp, manchmal sind es nur kleine Veränderungen bei Sprachnachrichten, Gruppenchats und Co. Oft werden die neuen Funktionen gar nicht vorher angekündigt und die Nutzer bemerken diese erst, wenn sie Whatsapp nutzen.

Wir behalten bei den Neuerungen des Messenger-Dienstes den Überblick und halten dich so auf dem Laufenden. In diesem Artikel werden die neuen Funktionen von Whatsapp fortlaufend festgehalten.

Diese Nutzer können auf den Messenger bald nicht mehr zugreifen

Donnerstag, 5. Dezember: Bittere Nachricht für einige Nutzer. Sie können den Messenger bald nicht mehr nutzen. Ab Mai 2025 soll Whatsapp auf Smartphones, die nicht OS 15.1 oder höher unterstützen, nicht mehr laufen. Betroffen sind unter anderem folgende Modelle:

iPhone 6

iPhone 5S

iPhone 5C

+ weitere älterer Varianten

SIE können Whatsapp bald nicht mehr nutzen

Montag, 18. November: Von dem Problem sind sogenannte Feature Phones betroffen. Das sind Smartphones, die mit einigen wenigen Funktionen ausgestattete und in der Regel für einen längerfristigen und widerstandsfähigen Einsatz konzipiert sind. Das Problem mit Whatsapp entsteht, weil Meta nach eigenen Angaben die App an aktuelle Betriebssysteme und die damit verbundene Technik anpassen möchte. Geräte mit KaiOS sollen ab Februar 2025 Whatsapp nicht mehr nutzen können. Neue Nutzer können sie bereits seit dem 25. Juni 2024 nicht mehr verwenden. Betroffen sind folgende Geräte:

Nokia 8110 4G

Nokia 2760 Flip

JioPhone und JioPhone 2

Alcatel Go Flip 3 und Alcatel Go Flip 4

CAT B35

Doro 7050 und Doro 7060

MTN Smart S und Smart T

Orange Sanza

Mittwoch, 13. November: Bei Whatsapp soll eine neue Funktion gegen Betrüger helfen. Dabei geht es um die Überprüfung von Fotos mit der „Reverse Image Search“. Über das „Drei-Punkte-Menü“ in der jeweiligen Einzelansicht des Bildes. Dort kann man dann im Internet nach ähnlichen Fotos suchen und erhält eine Fülle von Informationen. So soll man auch rausfinden, ob es sich beispielsweise um Fotos von anderen Profilen handelt, die Betrüger für ihre Zwecke missbrauchen. Wer die neue Funktion schon nutzen kann, erfährst du hier.>>>

Heimliche Änderung

Mittwoch, 6. November: Bei der neuesten Änderung bei Whatsapp geht es um die „Schreibt“-Anzeige. Durch sie kannst du erkennen, ob ein Kontakt gerade eine Nachricht für dich eintippt. Ähnlich ist es bei „nimmt Audio auf“. Bisher fand man diese Hinweise immer in der Statuszeile, jetzt ist dies über drei sich bewegende Punkte direkt im Chatverlauf einsehbar. Bei Gruppenchats können die Nutzern nun direkt im Chat sehen, wer eine Nachricht schreibt. In Gruppenchats etwa ist vor den drei Punkten nun das jeweilige Profilbild der Person abgebildet, die aktuell schreibt. Bisher ist die Neuerung nur bei Android-Handys aktiv, auf iPhones läuft sie bisher nur in der Beta-Version. Mehr dazu hier.>>>

Status heimlich ansehen

Montag, 21. Oktober: Bei Whatsapp spielt der Status mittlerweile eine deutlich größere Rolle als früher. Doch nicht immer will man zeigen, dass man den Status von jemand anderem angeguckt hat. Doch man kann das tatsächlich verbergen. Dafür musst du folgendes machen:

Öffne deine WhatsApp-Einstellungen.

Klicke auf den Unterpunkt „Datenschutz“.

Wenn du weiter runterscrollst, stößt du auf den Hinweis „Lesebestätigungen“, der bis dato wohl grün markiert und damit.

Deaktivierst du diese Lesebestätigung nun, können unerkannt den Status der andere Kontakte anschauen.

Alles weitere zu der Funktion findest du hier.>>>

Neuer Button aufgetaucht

Montag, 14. Oktober: Bei Whatsapp ist plötzlich ein farbloses Herz rechts unten aufgetaucht. Doch was steckt dahinter? Mit dem neuen Button kann man in dem Messenger einen Status unkompliziert liken. Dann wird das Herz grün – wie die Farbe von dem Messenger selbst. Die Likes von einem Status kann man allerdings nicht öffentlich einsehen. . Nur der Kontakt, dessen Status geliked wurde, erhält eine Benachrichtigung. Alles Weitere dazu hier.>>>