Whatsapp neue Funktionen: Nach DIESEM Update haben sich viele Nutzer gesehnt – doch es gibt einen Haken

Whatsapp ist der mit großem Abstand beliebteste Messenger-Dienst in Deutschland. Jeden Tag werden mit ihm Millionen von Text- oder Sprachnachrichten sowie, Fotos, Videos und andere Dateien versendet. Doch auch wenn es Whatsapp bereits seit einigen Jahren gibt, kommen immer wieder neue Funktionen oder andere Neuerungen hinzu.

Manchmal geht es bei den neuen Whatsapp-Funktionen um das Beheben von Problemen oder Störungen, die aufgetreten sind. Es kann aber auch einfach sein, dass die Entwickler dem Messenger-Dienst neue Funktionen hinzufügen oder den Nutzern neue Emojis zur Verfügung stellen wollen. Wir halten dich auf jeden Fall auf dem Laufenden, welche neuen Funktionen es bei Whatsapp gibt.

Whatsapp: Diese neuen Funktionen gibt es aktuell

Wer den Messenger-Dienst benutzt, wundert sich wohl kaum noch darüber, wenn es plötzlich Neuerungen gibt. Manchmal betreffen die Updates einen wichtigen Teil von Whatsapp, manchmal sind es nur kleine Veränderungen bei Sprachnachrichten, Gruppenchats und Co. Oft werden die neuen Funktionen gar nicht vorher angekündigt und die Nutzer bemerken diese erst, wenn sie Whatsapp nutzen.

Wir behalten bei den Neuerungen des Messenger-Dienstes den Überblick und halten dich so auf dem Laufenden. In diesem Artikel werden die neuen Funktionen von Whatsapp fortlaufend festgehalten.

Neue Video-Funktion verfügbar – aber viele schauen in die Röhre

Mittwoch, 8. November: Für Whatsapp-Nutzer gibt es ab sofort die Möglichkeit, Videos jeweils um zehn Sekunden vor- oder zurückzuspulen, sobald sie auf das Video geklickt haben. Hierfür erscheint links und rechts neben dem Play-Button jeweils ein Pfeil mit einer „10“ darunter. Zudem gibt es eine weitere Möglichkeit, um ein Video vor- oder zurückzuspulen. Doch einen Wermutstropfen gibt es: Die neue Funktion ist bislang jedoch nur wenigen Beta-Nutzern vorbehalten. Womöglich rollt Whatsapp diese Funktion jedoch schon bald für alle Nutzer des Messenger-Dienstes aus. Mehr zu dem Thema.

Neue Funktion soll die Privatsphäre schützen

Montag, 6. November: Whatsapp gibt den Nutzern nun eine weitere Möglichkeit, die Privatsphäre besser zu schützen. Viele sehen nach einem Update nun neben Sprachnachrichten eine 1. Das kennen viele schon von Fotos. Sie können jetzt auch einstellen, dass Sprachnachrichten vom Chatpartner nur einmal abgespielt werden können und dann sofort gelöscht werden. So könne diese nicht weitergeleitet oder anderen nach dem ersten Hören vorgespielt werden. Doch es gibt einen Haken, denn die Sprachnachrichten können weiter beim ersten Hören mit einem anderen Gerät aufgezeichnet werden. Völlige Sicherheit gibt es also trotz des Updates nicht. Hier mehr zu dem Thema.

Messenger sieht plötzlich anders aus

Mittwoch, 18. Oktober: Bei dem neuesten Update bei der Whatsapp-App bei iOS-Geräten 23.21.1.70 gab es eine große Veränderung. Das Interface wurde nämlich farblich neu gestaltet. Zusätzlich wurden auch einige Icons verändert. So soll der Messenger moderner aussehen. Demnach sieht die Navigationsleiste nun anders aus. Die App ist jetzt mit grünen Elementen ausgestattet, mit neuen Optionen in den Einstellungen sowie zusätzlichen Icons in der Chat-Info. Mehr zu der Anpassung.

Neues Feature im Anmarsch

Dienstag, 17. Oktober: Auch bei Whatsapp spielt das Thema Sicherheit eine große Rolle. Niemand möchte, dass Fremde die eigenen Chats lesen können. Bisher stellt der Messenger dafür „Chat Lock“ zur Verfügung. Hier soll es nun eine Änderung geben. Künftig sollst du einen eigenen, ganz persönlichen Code hinterlegen können, mit dem du die Nachrichten verbergen kannst. Diese neue Funktion befindet sich allerdings noch in der Entwicklung. Hier alle Informationen zu dem Thema.

Bei den neuen Funktionen des Messengers bist du nun auf dem neuesten Stand. Doch wie sieht es im Bereich der kriminellen Aktionen aus? Wir verraten dir alles, was du rund um Betrugsmaschen auf Whatsapp wissen musst.