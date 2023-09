Whatsapp neue Funktionen: Heimliche Änderung vorgenommen – wichtige Funktion verschwunden?

Whatsapp ist der mit großem Abstand beliebteste Messenger-Dienst in Deutschland. Jeden Tag werden mit ihm Millionen von Text- oder Sprachnachrichten sowie, Fotos, Videos und andere Dateien versendet. Doch auch wenn es Whatsapp bereits seit einigen Jahren gibt, kommen immer wieder neue Funktionen oder andere Neuerungen hinzu.

Manchmal geht es bei den neuen Whatsapp-Funktionen um das Beheben von Problemen oder Störungen, die aufgetreten sind. Es kann aber auch einfach sein, dass die Entwickler dem Messenger-Dienst neue Funktionen hinzufügen oder den Nutzern neue Emojis zur Verfügung stellen wollen. Wir halten dich auf jeden Fall auf dem Laufenden, welche neuen Funktionen es bei Whatsapp gibt.

Whatsapp: Diese neuen Funktionen gibt es aktuell

Wer den Messenger-Dienst benutzt, wundert sich wohl kaum noch darüber, wenn es plötzlich Neuerungen gibt. Manchmal betreffen die Updates einen wichtigen Teil von Whatsapp, manchmal sind es nur kleine Veränderungen bei Sprachnachrichten, Gruppenchats und Co. Oft werden die neuen Funktionen gar nicht vorher angekündigt und die Nutzer bemerken diese erst, wenn sie Whatsapp nutzen.

Wir behalten bei den Neuerungen des Messenger-Dienstes den Überblick und halten dich so auf dem Laufenden. In diesem Artikel werden die neuen Funktionen von Whatsapp fortlaufend festgehalten.

Heimlich Änderung vorgenommen

Mittwoch, 20. September: Beim Messenger wurde heimlich eine Änderung vorgenommen, bei der es um Videobotschaften geht. Bisher konnte man sie durch kurzes Tippen auf den Sprachnachrichten-Button aufzeichnen – doch plötzlich geht das nicht mehr. Wurde das recht neue Feature heimlich wieder eingestampft? Nein! Es wurden nur die Einstellungen bei Whatsapp geändert. Über die drei Punkte am oberen rechten Bildschirmeck kommst du ins Menü „Einstellungen“. Unter „Chats“ findest du den Punkt „Video-Sofortnachrichten“. Dieser wurde von Whatsapp offenbar automatisch deaktiviert. Schaltest du die Funktion wieder an, kannst du wie zuvor wieder durch Tippen zwischen Sprachnachricht und Videonachricht wechseln. Hier alle Infos.

Dienstag, 19. September: Das neueste Update bringt einige Whatsapp-Nutzer gewaltig auf die Palme. Dabei geht es um die „Kanäle“ oder „Channels“ über die Unternehmen oder Personen, mit mehreren Kontakten und Kunden gleichzeitig zu kommunizieren. Hier können die Kunden nicht auf die Nachrichten antworten. Viele User wollen diese am liebsten sofort wieder deaktivieren. Eine solche Möglichkeit gibt es aber noch nicht. Android-Nutzer können aber versuchen, eine ältere Version des Messengers zu installieren, bei der es die Kanäle noch nicht gab. Immerhin kann man aber selbsterstellte Kanäle wieder löschen. Hier mehr zum Thema.

Status plötzlich verschwunden

Sonntag, 17. September: Ein neues Update des Messengers sorgt aktuell bei einigen Nutzern für Verwirrung. Wann es in Deutschland genau auf den Markt kommt, ist unklar. In der Menüleiste fehlt nach der Aktualisierung von Whatsapp plötzlich das Wort „Status“. Stattdessen ist dann ein neues Symbol und der Begriff „Kanäle“ oder „Channels“ zu lesen. Hier können Unternehmen quasi eine Art Newsletter in Form eines Whatsapp-Chats einrichten, der von Usern abonniert werden kann. Der Status verschwindet aber nicht aus dem Messenger, sondern wird unter dem Channels-Reiter mit integriert.

Weitere spannende Whatsapp-Themen:

Whatsapp-Gruppen erstellen, verlassen und löschen: Einfach erklärt

Whatsapp selbstlöschende Nachrichten: Alles, was du zu dem Thema wissen musst

Die beste Art, dein Whatsapp zu aktualisieren – Tipps für Apple und Android

Tausende Nutzer können Messenger bald nicht mehr verwenden

Freitag, 15. September: Eigentlich freuen sich viele Nutzer, wenn ein Update kommt, bringt es doch oft langersehnte Neuerungen mit sich. Doch nun ist das ganz anders. Bei Tausenden Nutzern wird Whatsapp ab dem 24. Oktober 2023 nämlich nicht mehr funktionieren. Wenn dann die neueste Version ausgerollt wird, „werden nur noch Android-Betriebssysteme der Version 5.0 und aktueller unterstützt“. Wer ein Smartphone mit älterer Version hat, kann dann nicht mehr auf den Messenger zurückgreifen oder muss sich ein neues Gerät zulegen. Immerhin werden die entsprechenden Nutzer bereits von dem Messenger gewarnt. Mehr zu dem Thema hier.