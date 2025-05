Whatsapp neue Funktionen: Dein Profilbild im Fokus – was du als Nutzer jetzt wissen musst

Whatsapp ist der mit großem Abstand beliebteste Messenger-Dienst in Deutschland. Jeden Tag werden mit ihm Millionen von Text- oder Sprachnachrichten sowie, Fotos, Videos und andere Dateien versendet. Doch auch wenn es Whatsapp bereits seit einigen Jahren gibt, kommen immer wieder neue Funktionen oder andere Neuerungen hinzu.

Manchmal geht es bei den neuen Whatsapp-Funktionen um das Beheben von Problemen oder Störungen, die aufgetreten sind. Es kann aber auch einfach sein, dass die Entwickler dem Messenger-Dienst neue Funktionen hinzufügen oder den Nutzern neue Emojis zur Verfügung stellen wollen. Wir halten dich auf jeden Fall auf dem Laufenden, welche neuen Funktionen es bei Whatsapp gibt.

Whatsapp: Diese neuen Funktionen gibt es aktuell

Wer den Messenger-Dienst benutzt, wundert sich wohl kaum noch darüber, wenn es plötzlich Neuerungen gibt. Manchmal betreffen die Updates einen wichtigen Teil von Whatsapp, manchmal sind es nur kleine Veränderungen bei Sprachnachrichten, Gruppenchats und Co. Oft werden die neuen Funktionen gar nicht vorher angekündigt und die Nutzer bemerken diese erst, wenn sie Whatsapp nutzen.

Wir behalten bei den Neuerungen des Messenger-Dienstes den Überblick und halten dich so auf dem Laufenden. In diesem Artikel werden die neuen Funktionen von Whatsapp fortlaufend festgehalten.

Whatsapp testet Neuerung beim Profilbild

Montag, 26. Mai: Das Profilbild ist vielen Nutzern von Whatsapp, anderen Messengern oder sozialen Netzwerken oft heilig. Umso mehr dürfte es die User daher interessieren, dass Whatsapp genau hier einen großen Test fährt. Es geht um KI, selbst erstellte Bilder und Bilder für Gruppen: hier alle Einzelheiten.

Mittwoch, 21. Mai: Auch bei Whatsapp bietet der Meta-Konzern seinen Nutzern seit geraumer Zeit gewisse KI-Features. Dass diese für die User nicht nur einen Nutzen darstellen, wird allmählich deutlich. Meta will durch diese Tools auch reichlich Daten sammeln. Wie du dagegen vorgehen kannst, kannst du hier nachlesen.

Whatsapp verändert „Aktuelles“-Reiter

Donnerstag, 15. Mai: Im neuen Beta-Update von Whatsapp (Version 2.25.16.8) gibt es eine neue Funktion im Bereich „Aktuelles“. Wenn du hier in die Suchleiste klickst, werden dir nun die letzten fünf Suchanfragen angezeigt. Viele Nutzer atmen auf, weil dieses Update die App deutlich übersichtlicher gestaltet. Welche Vorteile das Update sonst noch mit sich bringt, erfährst du hier.

Whatsapp bei manchen Geräten bald nicht mehr nutzbar

Dienstag, 22. April: Ab dem 5. Mai 2025 wird auf einigen Geräten der Messenger oder einige Funktionen nicht mehr nutzbar sein. Außerdem können keine Updates mehr vorgenommen werden. Folgende Smartphones sind betroffen:

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Galaxy S3

Galaxy Note 2

Galaxy Ace 3

Galaxy S4

Motorola Moto G (1. Generation)

Razr HD

Moto E 2014

HTC: One X

One X+

Desire 500

Desire 601

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

L90

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

Ungewollte Anrufe sollen erschwert werden

Donnerstag, 03. April: Viele Whatsapp-Nutzer haben schon mal aus Versehen jemanden angerufen, obwohl sie es gar nicht wollten. Das soll nun erschwert werden. Die WhatsApp-Beta-Version für Android 2.25.5.8 führt nämlich ein überarbeitetes Anrufmenü ein. Hier werden Anruf und Videoanruf unter einem Menü-Punkt zusammengefasst. Nutzer müssen sich so aktiv für eine Variante entscheiden und nochmal bewusst eine Auswahl treffen. In Gruppen sollen außerdem gezielt einzelne Mitglieder angerufen werden können. Alles Weitere zu dem Thema hier.>>>

Geheimer Taschenrechner

Donnerstag, 13. März: Wüsstest du, dass es bei Whatsapp einen Taschenrechner gibt? Viele Nutzer kennen die Funktion nicht. Das verwundert eher weniger, da der Rechner ziemlich versteckt ist. So kannst du etwa eine Rechnung einfach in den Chat eingeben und mit einem Gleichheitszeichen am Ende signalisieren, dass diese berechnet werden soll. Bisher können diese Funktion aber nur iPhone-Nutzer verwenden. Mehr zu dem Thema.>>>

Neuerung bei Whatsapp Web

Dienstag, 25. Februar: Bei der App-Version von Whatsapp können Nutzer bereits über einen Chat persönlich an einen Mitarbeiter des Messengers wenden. Das soll bald auch bei der Web-Version möglich sein. Derzeit landet man dort über den Hilfe-Button noch bei einer KI-basierten Support-Version. In der Beta-Version ist das schon anders. Aber auch dort muss man etwas suchen. Über die Einstellungen, Hilfe und „Mit uns chatten“ kommt man zur neuen Hilfe, die schneller und interaktiver sein soll. Weitere Infos hier.>>>

Änderungen bei Farben

Donnerstag, 20. Februar: Nutzer können bei Whatsapp jetzt die Chat-Farben der Sprechblasen in den Chats und auch die Hintergrundbilder verändern. So musst du dafür vorgehen:

Whatsapp öffnen

Auf Einstellungen klicken

„Chats“ wählen

Auf „Standard-Design“ tippen

„Chat-Farbe“ oder „Hintergrund“ wählen und anpassen

Du kannst aus 20 Farben wählen. Bisher können die neue Funktion allerdings noch nicht alle nutzen. Es soll schrittweise für iOS und Android ausgerollt werden. Hier mehr erfahren.>>>