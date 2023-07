Weyarn (Bayern): Arbeiter wollen Kollegen aus Gullyschacht retten – und bezahlen es mit dem Leben

Tödlicher Arbeitsunfall in der bayerischen Gemeinde Weyarn! Als ihr Kollege am Dienstag (25. Juli) plötzlich in einem Gullyschacht verwand, fackelten zwei Arbeiter nicht lange und stiegen auch hinab in die dunkle Kanalisation. Ihren Rettungsversuch sollten sie mit dem Leben bezahlen!

Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehren, des Rettungsdienstes, der Wasserrettung und der Polizei waren zur Firma der Arbeiter angerückt, wo das Unglück geschehen war. Aufgrund des hohen Wasserstandes wurde mit Tauchern nach dem zunächst vermissten Trio im Kanalschacht gesucht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Doch erst nach Ablassen des Wasserstandes unter der Erde folgte die traurige Gewissheit: Die drei Männer im Alter von 20, 27 und 28 konnten nur noch tot geborgen werden.

Weyarn: Ermittler beschäftigt vor allem eine Frage

Gewiss ist, dass die drei Arbeiter im Gullyschacht ertranken. Ob sie unvorbereitet in den Kanal hinabstiegen, ist derzeit noch nicht bekannt. Neben den Hintergründen ihres Todes beschäftigt die Ermittler aber derzeit auch die Frage, warum die Männer überhaupt an dem Kanalschacht arbeiteten. Bislang ist nur klar, dass der Kontakt zu ihrem Arbeitskollegen abgebrochen war und sich zwei weitere Männer in den Gullyschacht begaben – mit tödlichen Folgen.

Die Angehörigen der drei Männer, die Polizeiangaben zufolge alle aus Gemeinden in der Region stammen, wurden noch während des laufenden Einsatzes verständigt. Ihre Betreuung übernahmen ein Kriseninterventionsteam und geschulte Kräfte des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Die Ermittlungen zum Arbeitsunfall in Weyarn (Bayern) dauern an. (mit dpa)

Unfall in Tirol endet mit Tod eines 19-Jährigen

Am Montagnachmittag (24. Juli) kam es in der Nähe von Tirol ebenfalls zu einem schweren Unglück. Ein Auto war mit einem Reisebus kollidiert. Für den 19-jährigen Pkw-Fahrer kam jede Hilfe zu spät – er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Auch hier tappen die Ermittler noch im Dunkeln und gehen derzeit vor allem der Frage nach, wie der Wagen von der Fahrbahn abkommen und mit dem Reisebus kollidieren konnte.