Urlaub in Südtirol: Deutsche stolpert kurz vor dem Gipfel – und stürzt 200 Meter in den Tod!

Schreckliches Unglück in Südtirol!

Eine Touristin aus Deutschland wollte ihren Urlaub in den Zillertaler Alpen in Südtirol verbringen. Doch der Traum vom Entspannen vor atemberaubender Bergkulisse endete in einer tödlichen Tragödie.

Urlaub in Südtirol: Tödliches Drama bei Bergtour

Die Deutsche, die laut der italienischen Nachrichtenagentur „Ansa“ wohl 46 Jahre alt sein soll, nahm am Sonntag (23. Juli) an einer Bergtour auf den „Hochfeiler“ teil, der im italienischen „Gran Pilastro“ genannt wird. Der Berg liegt auf der Staatsgrenze zwischen Österreich und Italien – und damit auch zwischen Tirol (Österreich) und Südtirol (Italien). Mit einer Höhe von 3.510 Metern ist der Hochfeiler der höchste Berg der Zillertaler Alpen.

Auf dem Weg zum Gipfel kam es jedoch zu einem verhängnisvollen Unglück. Die 46-jährige Deutsche war auf einem Grad etwas unterhalb des Gipfels unterwegs, als sie plötzlich stolperte. Man geht davon aus, dass die Touristin möglicherweise über ihre Trekkingstöcke gestolpert sein könnte.

Kreuze erinnern am Hochfeiler in Südtirol an verunglückte Bergsteiger Foto: imago/Becker&Bredel

Doch bei Touren in einer solchen Höhe kann jeder Gleichgewichtsverlust verheerend sein. So auch in diesem tragischen Fall: Die Deutsche stürzte rund 200 Meter in die Tiefe.

Deutsche Urlauberin stirbt nach Sturz

Die Sterzinger Bergrettung, die Finanzwache Sterzing sowie ein Notarzthubschrauber rückten zwar schnell aus. Doch für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Wie das Südtiroler Nachrichtenportal „STOL“ berichtete, starb die 46-Jährige noch am Unfallort.