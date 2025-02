Borussia Dortmund: Kurz vor dem Duell gegen den BVB – Revierrivale mit fiesem Seitenhieb

Nach zuletzt drei ungeschlagenen Spielen in Serie unter Interimstrainer Mike Tullberg kann Borussia Dortmund ein wenig durchatmen. Dennoch hängt man in der Bundesliga weiter im Tabellenmittelfeld fest, die Champions-League-Ränge sind noch immer in weiter Ferne.

Der BVB muss also auch in den kommenden Partien fleißig punkten, um den Anschluss nach oben wiederherzustellen. Ein Revierrivale blickt dem Duell mit Borussia Dortmund offenbar schon freudig entgegen – und sorgt mit einem fiesem Seitenhieb nun für Aufsehen!

Borussia Dortmund: VfL Bochum stichelt auf Plakat gegen BVB

Dass Borussia Dortmund und der VfL Bochum wohl nicht mehr die allerbesten Freunde werden, ist bekannt. Die Rivalität zwischen den beiden Ruhrpottklubs nahm in der vergangenen Saison noch einmal an Fahrt auf, als der BVB im Saisonfinale gegen Mainz 05 zahlreiche Spieler für das anstehende Champions-League-Finale schonte. Mainz gewann die Partie mit 3:0, schaffte am letzten Spieltag den Klassenerhalt und schickte damit den VfL Bochum in die Relegation.

Das Duell gegen Zweitligist Fortuna Düsseldorf gewann die Bochumer zwar mit Ach und Krach, allerdings ist man über die Dortmunder Herangehensweise in Mainz wohl nicht ganz hinweg. Denn nun hat der VfL an verschiedenen Standorten Plakate für das Revierduell mit dem BVB (15. Februar) aufgestellt, deren Aufschrift eine klare Ansage an Schwarz-gelb beinhaltet: „HUNDERTZEHN PROZENT“, heißt es.

VfL erneut im Abstiegskampf

Hintergrund: Vor dem letztjährigen Saisonfinale zwischen dem BVB und Mainz 05 versprach Nico Schlotterbeck im Hinblick auf mögliche Schützenhilfe für den VfL Bochum: „Keine Sorge an die Bochumer, am Samstag wir geben 110 Prozent“.

Bewahrheitet hat sich dieses Versprechen des Dortmunder Innenverteidigers letztendlich nicht. In Bochum scheint man die Worte des 25-Jährigen nun als Motivation zu nehmen, um gegen den Reviernachbarn die im Abstiegskampf so dringend benötigten drei Punkte einzufahren.