Urlaub im Allgäu: Alarm am Hochvogel! Kommt es zur nächsten Berg-Katastrophe?

Ein Urlaub im Allgäu dürfte für viele Touris ein echtes Highlight sein – gerade aufgrund der Allgäuer Alpen. Sie sorgen für einen atemberaubenden Panoramablick und eignen sich hervorragend zum Wandern.

Wer aktuell Urlaub in Allgäu machen möchte, muss allerdings aufpassen, denn der Hochvogel könnte unter Umständen gefährlich werden. Folgt nach dem Horror in Blatten (Schweiz) jetzt die nächste Berg-Katastrophe?

Urlaub im Allgäu: Alarm am Hochvogel

Grund zur Sorge gibt nach Angaben von „T-Online“ aktuell ein gigantischer Riss, welcher sich durch den Hochvogel in den Allgäuer Alpen zieht. Er ist ganze 40 Meter lang, drei Meter breit und acht Meter tief und könnte dem ein oder anderen schon während seines Urlaubs aufgefallen sein.

+++ Passend dazu: Urlaub: Touristin traut ihren Augen kaum – „Wir wollten nur in den Pool“ +++

Der Bergriss wächst immer weiter. Deshalb warnen Forscher nun und befürchten, dass der knapp 2.600 Meter hohe Gipfel bald ins Tal stürzten könnte. Das hätte schwere Auswirkungen.

+++ Auch interessant: Urlaub: Keine Lust mehr auf Malle & Co. – Reisende zieht es jetzt HIER hin +++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Sind Touristen im Allgäu in Gefahr?

Geologe Michael Krautblatter erklärt im Interview mit „FOCUS“: „Wir gehen davon aus, dass sich 260.000 Kubikmeter in mehreren Teilen vom Gipfel lösen und dann in einzelnen Teilen oder zusammen hinunterstürzen.“ Die Felsmasse, die am Hochvogel abzustürzen droht, entspricht laut Experte dem Ladevolumen von rund 250 Güterzügen. Doch was für Auswirkungen hätte das auf einen Urlaub?

Hier mehr lesen:

Er und sein Team rechnen damit, „dass es über einige Stunden heftige Abbruch-Tätigkeiten gibt“. Dabei sei mit „unheimlichen Staubentwicklungen“ zu rechnen, während das Material mit „wahnsinniger Lautstärke“ ins Tal stürze. Der Fels werde dann voraussichtlich nicht in bewohntes Gebiet stürzen, sondern auf unbesiedelte Naturflächen. Vorsicht bei einem Urlaub und beim Wandern im Allgäu dürfte trotzdem nicht schaden. Denn wann und wie sich der Gipfel tatsächlich löst, wird nur die Zeit zeigen.