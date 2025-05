Horror in Blatten (Schweiz): Gletscherabbruch führt zu Katastrophe

Horror in der Schweiz! Ein dramatischer Gletscherabbruch hat den kleinen Ort Blatten in der Schweiz teilweise zerstört.

Eine riesige Lawine aus Eis und Geröll stürzte den Berg hinunter und überrollte einen Teil des Dorfes im Kanton Wallis. „Die Häuser zahlreicher Einwohner des Dorfs seien zerstört worden“, erklärte Jonas Jeitziner, der Informationschef des örtlichen Notfallstabs, gegenüber der Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Mittwoch.

Momentan wird ein Mensch vermisst, berichtete die Agentur weiter.

Drama in Blatten (Schweiz): Dorf verschüttet

Schon in der vergangenen Woche wurde Blatten in der Schweiz evakuiert, da ein Gletscherabbruch des Birchgletschers als hochwahrscheinlich galt.

Am Mittwoch gegen 15:30 Uhr ereignete sich der erwartete Abbruch eines großen Teils des Birchgletschers. Videos auf der Plattform Youtube zeigen gewaltige Massen aus Eis und Steinen, die in einer mächtigen Staub- und Schuttwolke den Hang herabdonnern. Blatten in der Schweiz wurde durch die Wucht dieser Lawine stark in Mitleidenschaft gezogen.

Abbruch des Birchgletschers erschüttert Blatten in der Schweiz

Der Bergsturz war seit einigen Tagen ein besorgniserregendes Thema für die Menschen in Blatten in der Schweiz. Eine zunehmende Aktivität wurde im Gletscher beobachtet, besonders in der Nacht zum Mittwoch. Diese verstärkte sich nach Angaben der örtlichen Behörden im Laufe des Tages und mündete schließlich in der Katastrophe.

Die Ereignisse in Blatten in der Schweiz verdeutlichen erneut die drastischen Folgen des Klimawandels. Seit 2022 ging das Volumen der Schweizer Gletscher dramatisch zurück. Laut Berichten schmolzen die Gletscher zwischen 2022 und 2023 so stark wie im gesamten Zeitraum von 1960 bis 1990 zusammen. Die Klimaerwärmung hat damit einen entscheidenden Anteil an der zunehmenden Instabilität der Gletscher und den drohenden Gefahren für alpine Regionen wie Blatten.

