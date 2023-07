Tragisches Busunglück in Tschechien! Zwei Reisebusse sind am Montagnachmittag (17. Juli) auf einer Autobahn ineinander gekracht. Fast alle Insassen wurden dabei verletzt und einer der Busfahrer starb noch vor Ort.

Wie genau das passieren konnte, ist noch unklar. Polizei und Feuerwehr sind aktuell noch mit vielen Einsatzkräften vor Ort in Tschechien.

Tschechien: Busunglück forderte einen Toten

Auf Twitter meldete die tschechische Polizei den Unfall auf der Autobahn D2 in Südmähren bei Brünn (Brno), der zweitgrößten Stadt des Landes. Hier waren am Nachmittag zwei Reisebusse verunglückt. Viele Menschen wurden verletzt und einer der beiden Fahrer kam ums Leben.

Wie viele Passagiere in den Bussen saßen, steht noch nicht genau fest. Nach ersten Angaben des Nachrichtensenders CT24 sollen es rund 70 Personen gewesen sein. Später sprach die Polizei von fast acht Dutzend (Stand 19 Uhr). Und von denen sollen fast 80 verletzt worden sein. Im Gegensatz dazu erwähnt eine Rettungskraft im Sender etwa 50 Verletzte. Allerdings seien darunter auch etliche Schwerverletzte, die mit Rettungshubschraubern abtransportiert werden mussten.

Riesen-Rettungseinsatz

Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte, Notärzte, Rettungshubschrauber – auf der Autobahn D2 war am Montagnachmittag ganz schön was los. Über 20 Rettungswagen und zahlreiche Ärzteteams eilten zur Unfallstelle. Die Polizei sperrte die Fahrbahnen zunächst in beide Richtungen ab, mittlerweile ist der Weg teilweise wieder frei, wie die Polizei am Abend bestätigte.

Wie der Unfall sich ereignete, ist noch Teil der Ermittlungen. Fotos ist zu entnehmen, dass ein Bus vorne und der andere hinten beschädigt ist. Das könnte auf einen Auffahrunfall hindeuten. Auch die Reiseroute der Busse ist noch ungeklärt, so fuhren sie jedoch in dieselbe Richtung. Laut Polizei seien allerdings auch mehrere ausländische Passagiere mitgefahren. Ob auch Deutsche unter den Urlaubern waren, konnte bisher nicht offiziell bestätigt werden. Bei einem der Busse handelte es sich nämlich um einen Flixbus. (mit dpa)