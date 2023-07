Horror-Unfall in Spanien. Jahr für Jahr verbringen zahlreiche Deutsche ihren Urlaub auf Mallorca. Für eine 36-jährige Frau aus Deutschland endete dieser tödlich. Sie wurde in der Nacht auf Sonntag von einem Auto angefahren.

++ Urlaub auf Mallorca endet tödlich: Frau stirbt bei schlimmen Unglück ++

Was noch fassungsloser macht: Der Unfallfahrer beging nach seiner Tat Fahrerflucht. Nun ermittelt die Polizei, wie es zu diesem schrecklichen Vorfall kommen konnte.

Urlaub auf Mallorca: Grausame Details

Der schlimme Unfall ereignete sich Medienberichten zufolge um kurz vor drei Uhr mitten in der Nacht. Die Frau habe einen Zebrastreifen an der Promenade von Palma de Mallorca überquert, da fuhr sie ein dunkler BMW an.

Die Wucht war so groß, dass sie laut „Bild“ 30 Meter durch die Luft geschleudert wurde. Augenzeugen berichten davon, dass der Fahrer anschließend zwar zwei Mal angehalten habe, letztlich allerdings geflüchtet sei.

Für die Frau, die mit ihrem Partner wohl im Urlaub auf Mallorca war, kam jede Hilfe zu spät. Rettungskräfte versuchten sie noch zu reanimieren. Jedoch verstarb sie noch am Unfallort an ihren Verletzungen.

Polizei hofft auf Kameraaufzeichnung

Die Polizei ermittelt nun gegen den BMW-Fahrer und versucht diesen zu identifizieren. Dabei setzt man die Hoffnung vor allem in drei Kameras, die an der Fußgängerüberquerung stehen.

Mit ihnen soll der flüchtige Täter und das Fluchtfahrzeug einwandfrei identifiziert werden. Derzeit werten die Beamten die Bilder der Todes-Nacht noch aus.

Urlaub auf Mallorca: Zweiter Vorfall in wenigen Tagen

Besonders schlimm für die beliebte Urlaubsinsel ist die Tatsache, dass es bereits der zweite Todes-Fall innerhalb weniger Tage ist. Am Mittwoch hatte ein alkoholisierter Autofahrer eine 44-jährige Frau auf dem Paseo Marítimo angefahren.

Sie war anschließend mit einem schweren Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus eingeliefert worden. Zwei Tage später verstarb sie infolge ihrer Verletzungen. Der Unfallfahrer – der in diesem Fall gefasst wurde – muss sich nun wegen fahrlässiger Tötung verantworten.