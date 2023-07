Der Urlaub auf Mallorca hat für viele Deutsche seinen Reiz. Die kurze Flugzeit, die unzähligen Strände, das Mittelmeer und garantiert Sonne satt – das sind nur einige von unzähligen Argumenten, sich in den nächsten Flieger Richtung Balearen zu setzen.

Vor Ort angekommen, erwartet Deutsche aber der ein oder andere Unterschied zu bekannten Regeln und Sitten. So ist etwa das Trinken in der Öffentlichkeit strafbar (wir berichteten). Aber auch das spanische Gesundheitssystem hat so seine Tücken und kann für Touristen im Urlaub auf Mallorca schnell zur Kostenfalle werden.

Urlaub auf Mallorca: Arztbesuch kann teuer enden

Wer eine Reise antritt, für den dürfte schon allein die Vorstellung, im Urlaub krank zu werden, der absolute Horror sein. Doch schon im Flieger holen sich viele Touristen den ersten Schnupfen weg und liegen am Ballermann angekommen gerne mal flach. Wen es noch schlimmer erwischt, der kommt in der Regel nicht umhin, einen Arzt im Urlaubsland aufzusuchen.

+++ Mallorca-Urlaub in Gefahr: Hunderte Flugausfälle durch Mega-Streik befürchtet +++

Genau da liegt aber die Falle. Zwar sollte jeder Tourist über eine Auslandskrankenversicherung verfügen, die ihn im Falle einer Krankheit oder eines Unfalls absichert und für etwaige Kosten aufkommt. Das gilt allerdings nicht überall. Denn während für den Besuch in den staatlichen Gesundheitszentren PACs (Punto de Atención Continuada) oder auch in Krankenhäusern komplett die Krankenkasse aufkommt, sieht es bei Privatpraxen ganz anders aus.

So erreichst du auf Mallorca den Notruf

Gerade in Hotels wird für Touristen im Notfall gerne mal ein Privatarzt kontaktiert. Bei diesen müssen Urlaub in der Regel in Vorleistung gehen. Normalerweise erstattet die Auslandskrankenversicherung den gezahlten Betrag nach Vorlage der Originalrechnung. Das gilt jedoch nur für akute Erkrankungen. Und auch nicht jede deutsche Krankenkasse will dabei mit jedem spanischen Privatarzt kooperieren.

Weitere Nachrichten:

Wer in einer Notlage steckt und umgehend einen Arzt benötigt, dem wird laut der „Berliner Morgenpost“ dazu geraten, die Nummer 061 zu wählen. Dort erreicht man direkt die Leitstelle für medizinische Notfälle. Aber auch über die bekannte 112 kannst du für dich und andere im Urlaub auf Mallorca Hilfe holen.