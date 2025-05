Urlaub: Hohe Bußgeld-Regel im beliebten EU-Land – Autofahrer müssen aufpassen

Italien – das klingt nach lauen Abenden bei Pasta und Vino, nach Zitronenduft und Mittelmeerbrise. Für viele Deutsche ist es das perfekte Ziel für einen entspannten Urlaub mit dem Auto.

Doch Vorsicht! Wer glaubt, in der italienischen Sonne einfach drauflosfahren zu können, könnte schnell in eine der vielen „Zona Traffico Limitato“ (ZTL) geraten – und das kann teuer werden.

Urlaub in Italien: ZTL als Bußgeld-Falle

Diese verkehrsberuhigten Zonen sind in vielen italienischen Städten streng geregelt. Sie schützen die historische Innenstadt, entlasten den Verkehr und sorgen für bessere Luft. Anwohner, Lieferanten oder Fahrzeuge mit Sondergenehmigung dürfen hinein – Urlaub-Fans meistens nicht.

Wer dennoch mit seinem Wagen in eine solche Zone rollt, zahlt. Und zwar nicht wenig: Rund 100 Euro werden laut ADAC fällig – pro Verstoß. Und die summieren sich schnell, zum Beispiel wenn man mehrmals um den Dom kurvt, auf der verzweifelten Suche nach einem Parkplatz. Wer dann noch sein Auto innerhalb der ZTL abstellt, riskiert weitere 42 Euro plus Gebühren. Teures Vergnügen!

Das Ganze hat System – und Augen. So überwachen Kameras die Zufahrten, scannen Kennzeichen und gleichen sie mit einer Datenbank ab. Die Strafen flattern dann per Post nach Hause, ausgestellt von den städtischen Behörden oder dem Inkassobüro EMO/NiviCredit in Florenz, das eigens dafür zuständig ist.

Hoffnung für Touris: Es gibt eine Sondergenehmigung

Die gute Nachricht? Es gibt Ausnahmen. Wer ein Hotel innerhalb der ZTL gebucht hat, kann oft eine zeitlich begrenzte Sondergenehmigung bekommen. Das klappt allerdings nur mit rechtzeitiger Anmeldung – und ist keinesfalls garantiert. Deshalb gilt: Lieber vorab beim Hotel nachfragen, bevor man blindlings in die Altstadt rollt.

Besonders in beliebten Urlaub-Zielen wie Florenz, Mailand, Rom oder Verona ist die Gefahr groß, ungewollt in eine solche Zone zu geraten. Aber nicht jede Stadt hat zwangsläufig eine ZTL – und Größe oder Touristenandrang sind kein verlässlicher Hinweis.

Wer also auf Nummer sicher gehen will, informiert sich am besten schon vor der Abfahrt, ob es am Zielort eine ZTL gibt – und wo man das Auto legal und stressfrei abstellen kann. Dann steht dem Urlaub unter der Sonne Italiens auch wirklich nichts mehr im Weg.