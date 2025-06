Urlaub in Kroatien plötzlich teurer als Spanien und Griechenland? Touristen platzt der Kragen

Kroatien ist bei vielen Urlaubern beliebt, denn dort gibt es von Stränden über eine kulinarische Vielfalt bis hin zu zahlreiche Sehenswürdigkeiten nahezu alles, was das Reise-Herz begehrt.

Zudem galt Kroatien lange als ein erschwingliches Reiseziel. Wer dort Urlaub machen wollte, hat im Vergleich zu anderen Ländern ordentlich sparen können. Doch ist ein Urlaub in Kroatien jetzt plötzlich teurer als in Spanien und Griechenland?

Die Zeiten, in denen ein Urlaub in Kroatien günstig war, sind nach Angaben vom „Merkur“ vorbei. Laut dem kroatischen Statistikamt (DZS) sind die Preise für Hotels und Restaurants seit 2015 um 70 Prozent gestiegen und mittlerweile teils höher als in Spanien oder Griechenland.

Die Preiserhöhungen in Kroatien sollen allerdings nicht an externen Faktoren wie Energiepreisen oder Steuererhöhungen liegen, wie das britische Portal „Express“ berichtet. Stattessen seien die höheren Betriebskosten im Gastgewerbe der Grund. Das hat verheerende Auswirkungen für das Land.

Touristen platzt der Kragen

Demnach soll Kroatiens Ruf wegen stark steigender Preise schlechter werden. Das führt zu weniger Übernachtungen und sinkenden Ausgaben, besonders bei ausländischen Urlaubern. Laut „Express“ äußern sich viele Touristen auf Plattformen wie „Tripadvisor“ verärgert über die gestiegenen Preise.

Ein norwegischer Besucher klagte: „Alles ist viel teurer als vorher. Die Preise sind ungewöhnlich hoch und haben sich in zwei Jahren wahrscheinlich um das Zwei- bis Dreifache erhöht.“ Es kann sich also lohnen, vor dem Urlaub in Kroatien, Preise zu vergleichen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.