Urlaub in Tirol: Auto rast in Reisebus – für jungen Fahrer (19) kommt jede Hilfe zu spät

Es sollte ein idyllischer Urlaub in Tirol werden. Doch noch vor dem eigentlichen Beginn endete er im schrecklichen Drama! Unweit der Grenze zwischen Bayern und Tirol passierte das Unglück.

Ein Auto war am Montagnachmittag (24. Juli) in Ehrwald auf österreichischer Seite von der Fahrbahn abgekommen. Eine Kollision mit einem entgegenkommenden Reisebus, der auf dem Weg in den Urlaub nach Tirol war, konnte keiner der beiden Fahrer verhindern. Das Grausame: Hinter dem Steuer des Pkw saß ein gerade mal 19-jähriger Mann. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Urlaub in Tirol beginnt mit Todes-Drama

Noch ist unklar, wie der Wagen des jungen Mannes von der Fahrbahn abkommen konnte. Doch umso klarer ist, was infolge der Kollision der beiden Fahrzeuge geschah. Denn das Auto wurde nach dem schweren Zusammenprall mit einer heftigen Wucht ins Bachbett der Loisach geschleudert, wie ein Polizeisprecher später gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) angab. Der 19-Jährige konnte nur noch tot aus dem Fahrzeug geborgen werden.

Aber auch für die Insassen des Reisebusses blieb der Unfall nicht ohne Folgen. Nach ersten Informationen sollen zwei Personen verletzt worden sein, darunter wahrscheinlich die Reiseleiterin und der Fahrer. Insgesamt saßen rund 50 Personen in dem Reisebus.

Unfall zieht Stau nach sich

Die Reisegruppe war auf dem Weg in den Urlaub nach Tirol gewesen, als das Unglück geschah, berichtet die „Tiroler Tageszeitung“. Die verletzten Businsassen sollen in ein Krankenhaus in Garmisch-Patenkirchen gebracht worden sein.

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim berichtete, sorgte die Sperrung der Straße in Tirol auch auf der Bundesstraße 23 in Bayern für erheblichen Stau. Ob die Urlauber ihre Reise nach Tirol fortsetzen werden, ist nicht bekannt.