Urlauber wollen Rechnung bezahlen – dieses Verbot sollten sie dringend auf dem Schirm haben

Du liebst Urlaub und leckeres Essen? Dann hast du dich im Ausland bestimmt schonmal kulinarisch verwöhnen lassen. Doch in Restaurants ist Vorsicht geboten, wenn es um die Rechnung geht.

Denn während wir Deutschen Trinkgeld für völlig normal empfinden und als Zeichen der Zufriedenheit verstehen, kommt es in manchen Urlaubsregionen überhaupt nicht gut an. Doch wo ist das Trinkgeld unüblich?

Urlaub: Hier solltest du kein Trinkgeld geben

In China wird Trinkgeld oft als unhöflich angesehen, wie der „Stern“ berichtet. Das hat seinen Ursprung in einem tief verwurzelten chinesischen Prinzip, das bis heute gilt: Jeder Mensch ist gleich, und niemand sollte über einen anderen gestellt sein oder ihm untergeordnet sein. Zusätzliche Zahlungen für eine Dienstleistung könnten als Ausdruck finanzieller Überlegenheit oder gar als Bestechungsversuch verstanden werden.

Nach Angaben von „Chip“ sei es dem Servicepersonal in einigen Restaurants grundsätzlich untersagt, Trinkgelder anzunehmen. Ähnlich sieht es übrigens auch bei einem Urlaub in Japan aus, denn auch dort ist Trinkgeldgeben unüblich. Das Hinterlassen von Münzen auf dem Tisch gilt als unangebracht.

Südkorea und Singapur: Das solltest du wissen

Auch in Südkorea zählt Trinkgeld nicht zum normalen Umgang. Weder in Restaurants noch in Hotels oder Taxis wird mit einem Extra-Betrag gerechnet. Wer im Urlaub trotzdem etwas gibt, sorgt für Irritation. Ausnahmen sind internationale Hotels oder Fahrdienste, wo ein kleines Dankeschön eher akzeptiert wird.

Zahlreiche Restaurants in Singapur fügen der Rechnung automatisch eine Servicegebühr von 10 Prozent hinzu, sodass du auch hier kein zusätzliches Trinkgeld geben musst. Doch wie sieht es eigentlich in Europa aus?

Urlaub in Europa: Das gilt für Spanien

Ausgerechnet in Spanien, was viele Deutsche wohl als zweite Heimat ansehen, kannst du schnell ins Fettnäpfchen treten. Nach Angaben von „Chip“ wird es als unhöflich empfunden, Trinkgeld in Kleinstbeträgen wie Centmünzen zu geben. Besser geeignet sind Ein- und Zwei-Euro-Münzen oder Scheine.

In Portugal reichen Centmünzen in der Regel auch nicht aus, denn dort gibt man in Restaurants üblicherweise etwa 10 Prozent Trinkgeld. Doch egal wo dein nächster Urlaub hingeht, dich im Vorfeld zu informieren ist in jedem Fall sinnvoll.