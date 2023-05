Urlaub an der Ostsee: Frau macht erstmals hier Urlaub – und ist sprachlos

Der Sommer steht vor der Tür, der Urlaub an der Ostsee kann kommen. Reiseziele gibt es am Meer reichlich. Darum hat eine Frau aus NRW mal was Neues ausprobiert und ist nach Rügen gefahren. Auf Facebook ließ sie ihre Freunde und Follower an der Reise teilhaben.

Einen Urlaub an der Ostsee hatte die Dame schon häufiger gemacht. Auf Rügen war sie aber noch nie. Wie unser Partner-Portal „Moin.de“ berichtet, wurde die Tour sehr speziell. Das Urteil der Urlauberin nach einer Woche auf der Ostsee-Insel war eindeutig.

Urlaub an der Ostsee: Frau fällt deutliches Rügen-Fazit

„Warum in die Ferne schweifen, denn das Gute liegt so nah“, sagt ein altes deutsches Sprichwort. In Zeiten von Inflation und Klimawandel verzichten immer mehr Menschen auf den Flug in weit entfernte Paradiese und machen lieber Urlaub im eigenen Land. Warum nicht, schließlich hat Deutschland mit Bergen, Städten, Meer und Co. alles zu bieten, was man sich wünschen kann.

Eine Urlauberin aus NRW wählte nun erstmals Rügen als Urlaubsort. Sieben Tage, so berichtet „Moin.de“, verbrachte sie auf der Ostsee-Insel, reiste viel herum und versuchte, so viele Winkel wie möglich vom beliebten Reiseziel zu sehen.

Schockverliebt in deutsche Ostsee-Insel

Und nicht nur das. Nach dem siebentägigen Aufenthalt auf der mit 930 Quadratkilometern größten Insel Deutschlands fällte sie ein eindeutiges Urteil, dass sich womöglich viele Mitlesende vor den heimischen Rechnern und Smartphones interessiert durchlesen dürften.

„Noch nie ist mir der Abschied von einem Urlaubsort so schwergefallen“, schrieb sie als klares Fazit in eine Facebook-Gruppe für Rügen-Fans. Zwischen zahlreichen Fotos von ihrem Urlaub an der Ostsee erklärte sie, warum sie sich in die Insel schockverliebt hat. Welche Orte es ihr ganz besonders angetan haben, kannst du auf unserem Partnerportal „Moin.de“ nachlesen. Hier geht es zum Artikel.