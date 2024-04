Urlaub an der Ostsee: Teuer-Schock! 96 Euro für Parken an der Küste

Der Sommer steht vor der Tür und damit auch die Urlaubszeit. Während die einen ihren Urlaub für die Hochsaison bereits gebucht haben, gibt es immer wieder Kurzentschlossene, die sich spontan in den Flieger setzen. Doch für einen gelungenen Urlaub muss man nicht immer in die Ferne schweifen. Auch in Deutschland gibt es wunderschöne Möglichkeiten – zum Beispiel ein Urlaub an der Ostsee.

Während die Ostsee für ihre langen Sandstrände, Fischerdörfer und Seebäder bekannt ist, gibt es auch eine traurige Tatsache, die viele Touristen mit den Urlaubsorten an der Ostsee verbinden: Die Preise steigen von Jahr zu Jahr. Ob Strandkorb oder Eis – ein Urlaub an der Ostsee ist längst nicht mehr so günstig wie früher. Doch jetzt ist ein weiterer Preiskracher ans Licht gekommen. Unser Partnerportal MOIN.DE berichtete über die Wucherpreise auf dem Parkplatz.

Urlaub an der Ostsee: Unfassbare Parkgebühren!

Für Urlauber ist die Yachthafenresidenz Hohe Düne in Rostock-Warnemünde an der Ostsee ein beliebtes Ziel. Schließlich ist der Warnemünder Leuchtturm das Wahrzeichen des Ortes! Kein Wunder also, dass sich der eine oder andere Tourist in sein Auto setzt, um sich den Leuchtturm selbst anzuschauen. Doch wie MOIN.DE berichtet, macht der Ort nun negative Schlagzeilen. Schuld daran sind die horrenden Parkgebühren.

Auch interessant: Urlaub an der Ostsee: Lebensgefahr am Strand! Hier musst du fernbleiben

Das Parken auf der Nordseite des Yachthafens kostet vier Euro pro Stunde. Doch viele machen einen Tagesausflug dorthin – oft gibt es an solchen Orten deshalb Tagestickets, mit denen Urlauber sparen können. Doch Fehlanzeige: Der Betreiber verlangt gnadenlos vier Euro pro Stunde. Ein Tagesticket für 24 Stunden kostet also 96 Euro!

Das könnte dich auch interessieren:

Da überlegt sich der Tourist sicher zweimal, ob er nicht lieber nur kurz am Leuchtturm vorbeischaut und auf einen Tagesausflug in den Ort verzichtet. Das Kuriose an der Yachthafenresidenz Hohe Düne in Rostock-Warnemünde ist allerdings die Parkgebühr, die nur wenige Meter von besagtem Parkplatz entfernt gilt. Mehr dazu kannst du in diesem Artikel von MOIN.DE nachlesen.