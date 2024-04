Urlaub an der Ostsee: Lebensgefahr am Strand! Hier musst du fernbleiben

Hier sollte man Obacht walten lassen! Ein Urlaub an der Ostsee ist für viele ein jährliches Muss. Schöne Spaziergänge am Strand, die Meeresbrise, die Ruhe, vielleicht sogar ein Sonnenuntergang und ein Fischbrötchen in der Hand – ein absolutes Highlight!

Mit echten Gefahren rechnet man bei der Idylle im Urlaub an der Ostsee dann doch eher weniger. Doch weit gefehlt! An bestimmten Strandabschnitten sollte man dem Meer fernbleiben – der Grund ist ernst, wie unser Partnerportal MOIN.de berichtet.

Urlaub an der Ostsee: Lebensgefahr am Strand!

Schon seit dem 22. April bis einschließlich 7. Juni sollen zwei Strandabschnitte in der Nähe von Zingst auf der Halbinsel Fischland-Darß nicht betreten werden. Der Grund hat es in sich: Weil Steine durch die Luft fliegen könnten! Im Frühjahr wurde nämlich eine Zerkleinerungsanlage an einem alten Steinlagerplatz beim Strandaufgang 1 installiert, berichtet MOIN.de weiter.

Bei dieser Aktion könnten dann Steinsplitter tatsächlich durch die Luft fliegen und Besucher schwer verletzt. Mit der Aktion soll dort gelagerter Naturstein gebrochen werden. Dadurch werden 14.000 Tonnen Schotter gewonnen, die dann abtransportiert und zur Befestigung der Weidewege genutzt werden sollen.

Mehr News:

Hier musst du fernbleiben

Alle Wege und Strandzugänge in diesem Bereich sind werktags von 7 Uhr bis 19 Uhr gesperrt, am Freitag allerdings nur von 7 Uhr bis 12 Uhr. Am Wochenende werden die Arbeiten unterbrochen, dementsprechend ist der Strand geöffnet. Was dann nach den Bauarbeiten passieren und wie die Landschaft verändert werden soll, kannst du hier auf MOIN.de nachlesen.