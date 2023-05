Urlaub an der Ostsee: Krasse Szenen auf beliebter Urlaubsinsel – zurück bleibt ein bitterer Vorgeschmack

Viele Menschen haben das verlängerte Himmelfahrts-Wochenende genutzt, um die Akkus mal wieder richtig aufzuladen. Der ein oder andere sollte den Brückentag am Freitag auch für einen Kurzurlaub nutzen. Bilder von der Ostsee zeigen nun, welche Szenen sich an der Küste abgespielt haben müssen.

Die langen Staus an Christ Himmelfahrt auf den deutschen Autobahnen waren der Beweis: Die Reiselust ist immens. Nach den Corona-Jahren verspüren viele Menschen weiterhin einen gewaltigen Drang für einen Urlaub ans Meer zu fahren. Wenn dann auch noch das Wetter mitspielt, gibt es an Nord- und Ostsee offenbar kein Halten mehr, wie unser Partnerportal „Moin.de“ berichtet.

+++ Urlaub an der Ostsee: Beißender Gestank am Strand – Touristen angewidert +++

Urlaub an der Ostsee: Heftige Bilder

In den letzten Monaten hat das Wetter es nicht besonders gut mit Sonnenanbetern gemeint. Nach einem äußerst durchwachsenen April wurde auch der Wonne-Monat Mai seinem Ruf über viele Strecken bislang nicht gerecht. Eine Ausnahme stellte jetzt das Himmelfahrts-Wochenende dar.

Strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen lockten deshalb zahlreiche Menschen ans Meer. Ganz besonders sollten das die Touristen auf Fehmarn bemerken. Hier bekamen die Kurzurlauber einen Vorgeschmacke auf das, was sich in der Hauptsaison auf der beliebten Ostsee-Insel abspielen dürfte. So sind unserem Partnerportal zahlreiche Bilder zugespielt worden, die heftige Warteschlangen an den beliebtesten Imbissbuden auf Fehmarn zeigen.

Urlaub mit Geduldsprobe an der Ostsee

Wer Hunger auf ein Fischbrötchen verspürte, brauchte bei dutzenden Menschen in der Schlange reichlich Geduld. Wohl dem, der auch im Kurzurlaub einen langen Geduldsfaden und nicht mit Heißhunger-Attacken zu kämpfen hat.

Mehr Themen:

Vor welchem Stand es besonders heftige Bilder gab, erfährst du hier bei unserem Partnerportal „Moin.de“.