Konzert von Mega-Star sorgt für Hype – HIER wollen jetzt alle Urlaub machen

Promis wie Justin Bieber, Prinzessin Kate, Cristiano Ronaldo und Co. setzen immer wieder Trends. Das gilt offenbar nicht nur für Klamotten, Frisuren, Beauty und Gesten, sondern auch für Urlaube.

Nachdem Adele 2024 in München ganze zehn Konzerte gegeben hat, sorgte das offenbar für einen Tourismus-Boom. „2024 war ein wirklich großartiges Tourismusjahr für München“, verkündet die Stadt. Es habe gezeigt, welche magnetische Wirkung Veranstaltungen wie die Adele-Konzert-Reihe auf dem Messegelände haben.

Urlaub in München – Adele sorgt für Hype

Der Hype um einen Urlaub in München nimmt 2025 wohl auch nicht ab. „Last Minute“ hat die Reisetrends für 2025 bekannt gegeben und dazu geschrieben: „Adeles unglaubliche Konzertreihe in München hat einen sprunghaften Anstieg der Reisen in die Stadt ausgelöst – was für ein atemberaubender Reisetrend!“

Damit hat es München in die Kategorie „The next hottest destinations“ geschafft. Die bayrische Hauptstadt dürfte dieses Jahr also wieder im Rampenlicht stehen und von vielen für einen Urlaub gebucht werden. Doch was hat Adele eigentlich zu ihrem Aufenthalt gesagt, dass München plötzlich so beliebt ist?

Sängerin schwärmt von München-Konzerten

In einem Facebook-Post zeigt sich die Sängerin begeistert. „Wow, wow, wow! München, ihr wart unglaublich! Was für ein phänomenales Erlebnis!“ Sie sei beeindruckt von der Stimmung und kommt zum Entschluss: „Ich bin wirklich berührt von der aufrichtigen Liebe und dem guten Willen, die ich von jedem einzelnen Besucher bei jeder einzelnen Show gespürt habe.“

An den Erfolg möchte die Stadt München jetzt anknüpfen. Ein Selbstläufer ist das aber offenbar nicht. „Um nationale und internationale Gäste anzuziehen, muss ein starker Fokus auf Veranstaltungen gelegt werden. Um sie zur Wiederkehr zu animieren, ist die Qualität des Angebots in Gastronomie, Hotellerie, Einzelhandel, Transport sowie bei Attraktionen und Freizeitaktivitäten entscheidend“, sagt Referent für Arbeit und Wirtschaft Clemens Baumgärtner. Doch welche Events locken Besucher dieses Jahr für einen Urlaub nach München?

Urlaub in München – das ist 2025 geplant

Dieses Jahr sind zahlreiche Veranstaltungen geplant. Einige von ihnen sind bereits gelaufen. Der Schwerpunkt liegt 2025 auf Messen. Hinzukommen Sportevents und Konzerte, wie beispielsweise das von Robbie Williams. Er tritt am 26. Juli im Olympiastadion auf. Das dürfte erneut zahlreiche Urlauber anlocken – auch aus dem Ausland.

Die Stadt erwartet aufgrund der Events erneut ein erfolgreiches Jahr für den Tourismus in München. Ob 2024 damit getoppt wird, bleibt allerdings abzuwarten. Denn das sei in touristischer Hinsicht das erfolgreichste Jahr in München seit Beginn der Aufzeichnungen 1912. Damit wurde auch der Rekord aus 2023 getoppt.