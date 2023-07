Diese Entwicklung könnte deinen Urlaub an der Ostsee total verändern. Immer mehr Hotels in den beliebten Küstenorten erwägen diesen Schritt – einige haben ihn bereits durchgezogen.

In so manchem Hotel dürfen jetzt nur Gäste, die ein bestimmtes Kriterium erfüllen. Wer da nicht reinpasst, muss draußen bleiben. Das dürfte künftig vor allem Familien hart treffen, die vorzugsweise Urlaub an der Ostsee machen.

Urlaub an der Ostsee ohne Kinder

Wer hier Urlaub macht, soll sich zu 100 Prozent entspannen können. Und niemand soll gestört werden, auch nicht durch Kindergeschrei. Darum gibt es jetzt mehrere „Adult-Only-Hotels“ an der Ostsee. Hier sind nur Erwachsene zugelassen und keine Kinder mehr.

„Die Leute, die bei uns buchen, buchen das explizit“, stellt Susann Lammers-Müller, Betreiberin der Villa Strandkorb in Graal-Müritz, das Konzept gegenüber der „Ostsee Zeitung“ vor. Schon seit zehn Jahren erlauben sie und ihr Mann ausschließlich Erwachsenen den Zutritt zu ihren insgesamt 13 Zimmern. „Vor allem Pärchen, aber auch Eltern, die mal ihre Ruhe haben wollen, kommen gern zu uns“

Hoteliers verteidigen „Adults-Only“-Konzept

Tatsächlich stelle das Konzept nicht nur mehr Entspannung für die Urlauber, sondern auch für die Hotelbetreiber dar, verrät Lammers-Müller. „In erster Linie waren wir gestresst, nicht mal wegen der Kinder, eher wegen der Eltern und Großeltern – man weiß ja, wie das so ist.“ Dennoch sei die Villa Strandkorb das einzige „Erwachsenenhotel“ im Seebad.

„Als wir uns dafür entschieden haben, gab es das in Graal-Müritz noch nicht“, verrät die Betreiberin. Was die einen entspannt, regt andere allerdings auch auf. „Es passiert schon mal, dass Leute ungehalten werden, wenn sie am Telefon erfahren, dass bei uns nur Erwachsene übernachten“, so Lammers-Müller.

Urlaub: Diese Hotels machen Ausnahmen

Mittlerweile ist das „Adults-Only“-Prinzip aber an der Ostsee angekommen. Auch das Fünf-Sterne-Hotel Dünenmeer im Ostseebad Dierhagen – gleich am Strand – heißt nur Erwachsene willkommen. Allerdings wird hier eine Ausnahme gemacht. Im Wellnessbereich sind auch bereits 16-Jährige geduldet.

Das Strandhotel Atlantic auf Usedom setzt die Grenze erst bei 14 Jahren an. Im Schipperhus in Dierhagen werden zumindest noch 12-Jährige bedient. Tina Klahr vom Hotel Sonnenklar in Göhren (Rügen) hat für ihre Entscheidung, Kinder auszuschließen, allerdings noch eine ganz andere Begründung neben der Ruhe. Sie könne ihnen ohne Spielecke oder passende Unterhaltung nichts bieten, muss sie eingestehen. Hier würden sich jüngere Gäste eventuell langweilen.