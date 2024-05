Urlaub an der Nordsee: Vorsicht! Neuerung an beliebtem Strand – Touristen müssen sich umstellen

Eigentlich ist ein Urlaub an der Nordsee der Traum vieler. Doch mit diesem Schild könnte es für manche ein echter Alptraum werden. Das wollen sich einige Gäste aber nicht bieten lassen.

Oder macht das Schild vielleicht doch Sinn? Unser Partnerportal „MOIN.DE“ ist der ganzen Sache mal auf den Grund gegangen.

Urlaub an der Nordsee: Schild sorgt für jede Menge Ärger

Ein Urlaub an der Nordsee ist für viele Reisende das absolute Highlight im ganzen Jahr. Hier kann man den stressigen Alltag getrost hinter sich lassen und rundum entspannen. Denkste! Denn auf der Insel Sylt ist vielen Urlaubern gerade gar nicht nach Entspannung zumute. Sie regen sich vielmehr über ein Schild auf, das hier am Strand aufgestellt wurde. Haben Strandbesucher jetzt etwa das Nachsehen?

Sylt ist die größte nordfriesische Insel und eigentlich perfekt für einen Urlaub an der Nordsee. Doch im Netz regen sich jetzt viele Menschen über ein ganz bestimmtes Schild am Strand von Sylt auf, berichtet „MOIN.DE“. Das macht gleich deutlich, was hier alles verboten ist. Und darauf würden einige Touristen sicher nicht von allein kommen.

Denn folgende Dinge sind hier nicht erlaubt: Einen Drachen steigen lassen, Sandburgen bauen, Feuer machen und seinen Hund mitbringen. Wow! Das klingt erstmal ganz schön gemein!

Urlauber sind fassungslos

So sehen es auch viele Menschen in den sozialen Netzwerken, in denen das Schild auf Sylt diskutiert wird. Hier heißt es unter anderem: „So vergrault man Gäste“ oder auch „Willkommen in Deutschland! Alles, was Spaß macht, ist verboten“.

Doch einige User können den Sinn hinter dem Schild auch verstehen und betonen: „Diese Gebote/Verbote sind angebracht“ oder auch „Die Verbotsschilder müssten nicht sein, wenn jeder aus Rücksicht auf andere die ‚verbotenen‘ Dinge von sich aus lassen würde“.

Zu was für einer witzigen Verwechslung eines der Bilder auf dem Schild führte und was das Schild noch so für Infos für den Urlaub an der Nordsee bereit hält, liest du bei unserem Partnerportal „MOIN.DE„.