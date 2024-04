Urlaub an der Nordsee: Achtung, Falle! Böse Überraschung in Ferienwohnung

Ein Urlaub an der Nordsee soll vor allem eines sein: erholsam. Dazu gehört natürlich auch eine schöne Ferienwohnung, in der man richtig entspannen kann, nachdem man am Tag draußen unterwegs war.

Doch diese Urlauberin hatte wenig Erholung bei ihrem Urlaub an der Nordsee. Und der Grund dafür war ausgerechnet die gebuchte Wohnung, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet.

Urlaub an der Nordsee: Ärger mit Ferienwohnung

Eine dreckige Ferienwohnung, kaputte Möbel oder fehlende Ausstattung – wer eine Bleibe im Urlaub buchen will, muss sich stets auf das Schlimmste gefasst machen. Egal wie toll die Wohnung online erscheint, die Realität sieht oft anders aus. Viele Reisende haben schon die übelsten Überraschungen erlebt. Doch gar nicht erst in die Wohnung hinein zu können, ist ebenso ärgerlich.

Genau das ist zuletzt einer Frau beim Urlaub an der Nordsee passiert, wie „MOIN“ berichtet. So machte sie sich auf den weiten Weg nach Wilhelmshaven, nur um am Ende vor verschlossener Türe zu stehen. Der Vermieter hatte den Termin zur Schlüsselübergabe offenbar nicht wahrgenommen und ans Telefon ging er auch nicht. Selbst gesendete Textnachrichten blieben unbeantwortet. Die Urlauberin war am Ende.

Urlaub an der Nordsee: Frau muss zurück nach Hause fahren

„Ich bin erschöpft und enttäuscht und bleibe auf den Fahrt-Kosten sitzen“, schloss die Frau am Ende mit dem höchst ärgerlichen Erlebnis ab. Im Internet berichtet sie von ihrer negativen Erfahrung und löst bei anderen Urlaubern Entsetzen aus. Auch Vermieter scheuen davor, schließlich könnte diese Nachricht andere interessierte Reisende abschrecken.

Wie „MOIN“ berichtet, hatte die Frau über „booking.com“ ihre Reise gebucht. Nicht wenige üben nun Kritik, die Seite selbst solle doch gegen derart unprofessionelle Vermieter vorgehen. Unser Partnerportal hat deshalb dort nachgehakt und auch mit einem Anwalt gesprochen, was Betroffene in solchen Fällen tun können. Mehr darüber erfährst du im Artikel von „MOIN.DE“.