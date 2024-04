Urlaub in Spanien: Neue Touristen-Abzocke! Urlauber sollten HIER genau aufpassen

Die Sommersaison steht in den Startlöchern und viele Deutsche haben ihren Urlaub in Spanien bereits gebucht. Ob auf dem Festland oder auf einer der vielen schönen Inseln, Spanien gehört definitiv zu den Top-Urlaubsregionen und hat von Kultururlaub über Strandurlaub bis hin zum klassischen Ballermann viel zu bieten. Auch für seine Gastronomie ist das beliebte Urlaubsland bekannt.

Zahlreiche Restaurants sorgen dafür, dass Touristen den Tag am Abend entspannt und lecker ausklingen lassen können. So manches Lokal bietet neben leckerem Essen auch ein traumhaftes Ambiente mit Meer, Sonnenuntergang und Co. Doch Vorsicht: Gerade hier lauert eine neue Touristenabzocke.

Urlaub in Spanien: Neue Touristen-Abzocke im Restaurant

Wer abends in ein spanisches Restaurant geht, um die einheimischen Köstlichkeiten zu genießen, freut sich oft auf einen Tisch ganz außen, um einen ungehinderten Blick auf das Meer und den Sonnenuntergang zu haben. Doch oft sind gerade diese Tische begehrt und bereits besetzt, so dass man eher einen mittelmäßigen Tisch zugewiesen bekommt. Viele Urlauber nutzen natürlich die Gelegenheit und fragen die Kellner nach einem besseren Tisch. Doch genau hier lauert die Falle.

Auch interessant: Flughafen Köln/Bonn: Wichtige Änderung ab Juli! Paukenschlag für Urlauber

Im spanischen Andalusien kann es künftig passieren, dass in ein und demselben Lokal einige Besucher deutlich mehr zahlen als andere. Denn dort verlangen einige Betreiber neuerdings eine Gebühr für begehrte Plätze, wie „Travel Book“ berichtet. Demnach sollen Restaurantbetreiber die Preise weiter erhöhen, wenn Gäste die bestellten Speisen und Getränke an bestimmten Tischen einnehmen wollen. Wer der Sprache nicht mächtig ist oder solche Regelungen nicht kennt, kann am Ende des Abends mit einer unschönen Überraschung auf der Rechnung rechnen.

Einheimische übt harsche Kritik

Auch Einheimische finden die neue Regelung nicht unbedingt gut. So ist eine Spanierin, die in Sevilla einen Tisch reserviert hatte, richtig sauer. „Obwohl wir eine Reservierung für zwei Personen auf der Terrasse hatten, wurden wir an einen schattigen Tisch gesetzt“, beginnt ihre Beschwerde. Die Frau versuchte, die Tische gegen einen Sonnen-Platz zu tauschen, hatte aber kein Glück: „Als wir darum baten, sagte uns die Kellnerin, dass diese Tische reserviert seien und einen Aufpreis von 10 Euro kosteten“, berichtete die spanische Zeitung „El Correo“.

Das könnte dich auch interessieren:

Aber auch, wenn sich die Besucher der Gaststätten über diese Regelung mächtig ärgern: Die Wirte haben mit ihrem Hausrecht das Recht dazu. Wer also in diesem Jahr auf dem spanischen Festland Urlaub macht, sollte besser im Restaurant nachfragen, bevor er sich einen besseren Platz wünscht.