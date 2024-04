Flughafen Köln/Bonn: Wichtige Änderung ab Juli! Paukenschlag für Urlauber

Paukenschlag am Flughafen Köln/Bonn! Gerade rechtzeitig zur bald beginnenden Urlaubssaison hat der Airport eine wichtige Änderung im Gepäck – denn mit Beginn der Sommerzeit läuft auch der Sommerflugplan für 2024 offiziell. Und tatsächlich buchen inzwischen viele Reisende ihren Urlaub für den Sommer.

Dass Eurowings ab Mai neue Ziele vom Flughafen Köln/Bonn anfliegt, darunter Santiago de Compostela (Spanien) und Chisinau (Moldawien), ist nicht neu. Jetzt können sich Passagiere aber nochmal freuen, denn eines der beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen wird zusätzlich angeflogen: Ab Juli nämlich wird die türkische Airline Anka vom Flughafen Köln/Bonn aus die Metropole Antalya ansteuern!

Flughafen Köln/Bonn macht es offiziell: Wichtige Änderung ab Juli

Die Airline wurde erst 2021 gegründet, bietet seit 2023 auch Passagierflüge an. Am 13. Juli soll der erste Antalya-Flug vom Rheinland aus starten, so der Flughafenbetreiber. Danach plane die Airline, täglich zwischen Köln/Bonn und der Urlaubsmetropole zu pendeln. Die genauen Flugzeiten sind allerdings noch nicht bekannt.

Unklar ist auch, welcher Flugzeugtyp den Süden der Türkei anfliegt. Air Anka verfügt laut eigenen Angaben über gerade mal vier Flugzeuge, alle vom europäischen Hersteller Airbus. Je nach Flugzeug können bis zu 363 Passagiere pro Flug befördert werden. Der Flug von Köln/Bonn aus nach Antalya ist mit Air Anka aber noch nicht buchbar. Neben den Türken bieten auch Eurowings und Corendon Airlines die Strecke an.

Airport wird umgebaut

Es gibt aber noch weitere neue Türkei-Ziele, die von der Domstadt aus erreicht werden können. Ab dem 18. Mai bietet Freebird Airlines Flüge in die Badestadt Bodrum an. Ab dem 20. Juni kommt dann noch über Pegasus Airlines die südöstliche Stadt Gaziantep dazu. Antep lockt dank des riesigen Zoos sowie der Fleisch- und Süßigkeiten-Kultur jährlich Tausende Touristen an.

Auch Eurowings gibt im Sommer Gas, bietet ab dem 8. Juli Samsun (Türkei), Sfax (Tunesien) und Fes (Marokko) als neue Reiseziele an. Zusätzlich bietet Condor von Köln/Bonn aus Flüge u.a. nach Mallorca (Spanien) an. Passagiere können sich also auf einige Neuerungen einstellen, auch am Airport selbst: Denn im Sommer werden die Terminals 1 und 2 umgebaut – insgesamt 17 neue Gastro-Einheiten sollen entstehen, die dann im Herbst eröffnen sollen.