Urlaub in Österreich: Aus und vorbei! DARAUF müssen Touristen künftig verzichten

Nicht mehr lange, dann heißt es wieder Entspannung, Reisen und einfach mal die Seele baumeln lassen. Die Sommermonate rücken immer näher und der ein oder andere hat mit Sicherheit bereits seinen Urlaub gebucht.

Während es viele ans Meer zieht, gibt es allerdings auch etliche, die bei einem Urlaub in Österreich die frische Bergluft genießen wollen und die Landschaften erkunden. Doch aufgepasst!

Darauf müssen Touristen in dem mitteleuropäischen Binnenstaat künftig verzichten.

Urlaub in Österreich: Die Jagd hat ein Ende

Kaiserschmarren, Wiener Schnitzel, Käsespätzle und Knödel – diese Spezialitäten kommen den meisten in den Sinn, wenn sie an einen Urlaub in Österreich denken. Nach einer langen Debatte steht nun allerdings fest: Auf diese Delikatesse müssen Touristen künftig verzichten und zwar vor einem ernsten Hintergrund.

Haifischflossensuppe gilt in einigen Ländern als absolutes kulinarisches Highlight. Doch zu welchem Preis? „80 Millionen Haie werden weltweit jährlich getötet, viele waren gefährdet“, heißt es in einem aktuellen Bericht des Portals „Merkur“. Einige Länder haben bereits die Reißleine gezogen und zum Schutz der Meeresbewohner Gesetze erlassen. Wer seinen Urlaub in Österreich plant, der wird schnell feststellen: Das Land wagt nun einen weiteren Schritt und ergreift drastische Maßnahmen.

Immer wieder werden Haie gezielt gejagt und besonders das Abtrennen der Haifischflosse gilt als heimtückische Art und Weise, die Tiere zu quälen. Nach einem langen bürokratischen Weg hat das Land Österreich sich nun dazu entschieden, die Einfuhr kommerzieller Haifischprodukte zu beschränken. „Die leider immer noch weit verbreitete Haifischflossensuppe gehört damit in Österreich der Vergangenheit an“, wird Lukas Hammer, Klimasprecher der Grünen, vom „Merkur“ zitiert.

Ein Verzicht, den Reisende bei ihrem nächsten Urlaub in Österreich unter diesen Umständen mit Sicherheit gerne in Kauf nehmen.