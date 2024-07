Urlaub auf dem Campingplatz: Unfassbar! Diese Extra-Kosten musst du jetzt auch noch blechen

Versteckte Kosten lauern auch beim Urlaub auf dem Campingplatz! Wer denkt, dass Campen eine günstige Alternative zu anderen Reisearten ist, der hat nur teilweise recht. Denn selbst, wer auf den Luxus eines Campingwagens verzichten will, sollte das Sparen nicht vergessen.

Natürlich kostet es allein schon Geld, auf dem Campingplatz zu übernachten. Doch fallen beim Camping-Urlaub noch weitere Gebühren an, die viele Reisende nicht auf dem Schirm haben, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet.

Urlaub auf dem Campingplatz: Kurtaxe nicht vergessen!

Schlafen im Zelt, die Verpflegung ist schon eingepackt und bis auf die Nutzung der Sanitäranlagen brauchst du sonst nichts? Dann bist du ein echter Camping-Sparfuchs. Dennoch, an eine Sache solltest du denken. Denn an den meisten Ferienorten gehört die Kurtaxe zur Pflicht. Und die kann je nach Ort ganz schön hoch ausfallen.

Das sorgt auch unter Urlaubern aktuell wieder für hitzige Diskussionen. So bemerkte ein Camper kürzlich, dass sogar für Hunde eine Gebühr erhoben wird. Das schlug in der Community in den sozialen Medien sofort ein wie ein Blitz.

Urlaub auf dem Campingplatz: Extra-Kosten mit Hund

Einen Euro extra jeden Tag, nur weil ein Hund dabei ist? Eine Kurtaxe für Hunde, das erscheint selbst erfahrenen Campern neu zu sein. Viele finden die Gebühr ganz schön happig und fragen sich, was wohl dahintersteckt.

„MOIN“ erklärt, wofür die Kurtaxe im Allgemeinen da ist und was sie bewirken soll. Damit klärt sich auch ganz schnell, wieso selbst für Hunde eine solche Gebühr erhoben wird – und warum manche Camper sogar mehr als einen Euro dafür zahlen würden. Wenn dich das Thema interessiert, kannst du es gerne im Artikel unseres Partnerportals „MOIN.DE“ weiterverfolgen.